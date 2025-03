É hora de acelerar! A NASCAR Brasil abre neste fim de semana a temporada 2025 com a etapa de Campo Grande, marcando o início de uma nova era para a categoria, que vem se consolidando no cenário do automobilismo nacional.

A grande novidade da NASCAR Brasil para 2025 é o fim do modelo monogestão, com a entrada de quatro equipes no grid, nomes consagrados do esporte: Team RC, MX Vogel, RMattheis e Full Time.

Além disso, a temporada 2025 traz nomes de peso para o grid, como a continuidade do atual campeão, Gabriel Casagrande, que passa a correr solo, após anos em dupla, Cacá Bueno e Rubens Barrichello.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Campo Grande:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 17h10 - Treino Livre 2 Sábado 09h40 - Classificação Sábado 13h10 Canal Oficial da Categoria Corrida 1 Sábado 17h15 Canal Oficial da Categoria Corrida 2 Domingo 1`4h15 Canal Oficial da Categoria

