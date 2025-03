Alfredinho Ibiapina está prestes a fazer sua estreia na NASCAR Brasil Series. Aos 16 anos, ele será caçula da categoria e competirá pela equipe Full Time Sports, conduzindo o Ford Mustang #8.

A decisão de integrar a categoria associada à NASCAR americana, uma das maiores e mais competitivas do segmento de competições de alto desempenho do planeta, surgiu a partir do convite de Arthur Gama, atual campeão da Stock Light e que nesta temporada atua na Stock Car Pro Series, pela equipe Full Time Sports.

Gama e Ibiapina já formaram uma parceria no Campeonato Gaúcho de Endurance, no final de 2024, e a experiência positiva levou Gama a convidar Ibiapina para conhecer a sede da equipe em Vinhedo, SP.

Com apenas um ano de experiência em carros de turismo, após essa visita, Alfredinho Ibiapina encara o desafio de disputar a NASCAR Brasil em paralelo com a Stock Light, buscando aprendizado e vitórias ao lado de grandes nomes do automobilismo nacional, vislumbrando um grande passo em sua promissora carreira.

A estreia do piloto, nascido em Curitiba-PR, mas que mora em Florianópolis-SC, acontecerá no próximo final de semana, dias 22 e 23 de março, no Autódromo Internacional de Campo Grande, MS, em um evento que também contará com a Copa Truck e a Copa Hyundai HB20.

A NASCAR Brasil, desde sua introdução em 2020, tem se consolidado como uma categoria importante no cenário automobilístico brasileiro, prometendo momentos emocionantes para os fãs de corridas.

A trajetória do piloto mais jovem da categoria é marcada por conquistas no kartismo, incluindo títulos como Campeão Brasileiro de Kart, na categoria OK Júnior e Vice-campeão Brasileiro de KZ Shifter Graduados.

