A etapa Night Challenge da NASCAR Brasil promete ser uma batalha intensa, Dorivaldo Gondra une forças com Valdeno Brito e promete levar ainda mais competição para o Autodromo Intrernacional Ayrton Senna, em Londrina.

Em seu segundo ano de categoria, Gondra sobiu de categoria na NASCAR Brasil e terá o piloto paraibano Valdeno Brito como dupla neste final de semana.

"Minhas expectativas em andar com o Valdeno são as melhores possíveis, sempre admirei seu trabalho”, disse Gondra. “O que eu mais espero é aprender muito com ele, sempre conversamos sobre correr juntos e agora deu certo. Dividir o mesmo carro com um piloto de um potencial do Brito é uma experiência muito boa para poder me desenvolver ainda mais neste ano na categoria principal da NASCAR Brasil, espero que tenhamos muito sucesso nesta etapa”.

"É muito bom voltar a categoria, estou animado para esta etapa em correr com o Dorivaldo e com o apoio da TSR Investimentos e HASTAM”, comentou Valdeno. “Londrina foi minha casa por 13 anos, então conheço muito bem a pista e poder compartilhar isso com o Gondra vai ser muito interessantes. E claro, espero que possamos finalizar o fim de semana com um pódio", ressaltou.

Valdeno Brito é veterano na Stock Car, atuou por 16 temporadas e foi o primeiro vencedor da Corrida do Milhão, tem passagens pela Copa Truck, TCR South America e em competições de GT no Brasil e na Europa. Brito também já esteve presente na NASCAR Brasil no ano passado disputando a Special Edition na classe PROAM. A terceira etapa será nos dias 10 e 11 de maio com transmissão das corridas AO VIVO pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

