A quinta etapa da NASCAR Brasil realizada no Autódromo de Interlagos, na última semana, foi muito positiva para Gabriel Casagrande e Alex Seid (Chevrolet #83) em relação ao somatório de pontos. Casagrande garantiu a vitória e a pole e Seid conseguiu contribuir com um sétimo e um segundo lugares. A dupla da equipe Unnika Racing saiu com uma boa vantagem na Special Edition, o que garantiu a liderança no campeonato geral.

Na classe Challenge, Victor Andrade (Ford #22) é um dos pilotos que tem mantido uma das maiores constâncias de resultados e espera a conquista do seu primeiro título. Na etapa Special Edition, assegurou a liderança no Overall, após garantir uma vitória na primeira corrida, o segundo lugar na segunda corrida e o quarto lugar na corrida final.

“Estou muito satisfeito até o momento com tudo que estamos fazendo, tanto da minha parte e com o Alex. Dividir o carro é um pouco mais complicado por que você utiliza mais os pneus e acaba usando mais o carro em decorrência ao tempo de treino. Então, o resultado não depende só de você, mas está sendo um ano muito legal ao lado do Alex e ele tem realizado um bom trabalho”, destaca Gabriel Casagrande.

“Nesta fase do campeonato estamos somente na metade do que é a nossa meta que a de conquistar o título esse ano. Agora, vamos tentar continuar a fazer esses resultados até o final para permanecer nas primeiras posições e quem sabe manter até o final. Assim vamos ter cumprido o nosso objetivo”, menciona o paranaense, natural de Francisco Beltrão e que reside em Curitiba.

“Nós sabíamos que íamos ser muito difícil, pois os outros candidatos ao título são muito fortes, mas conseguimos cuidar bem do carro e escapar das confusões para garantir bons resultados. Agora, a estratégia para as próximas etapas vai ser a constância nos pontos, precisamos garantir esses pontos em todas as possibilidades que tivermos. Cascavel e Tarumã são pistas rápidas que gostamos muito e o oval de Curvelo vai ser um desafio para todos, então temos boas chances de manter essa liderança até o final”, disse o paulistano Alex Seid.

O piloto paulistano da equipe Singus Competition faz a sua primeira temporada completa na competição. “Estamos focados e a expectativa é boa, buscar bons resultados, manter uma constância daqui para frente para conquistar o campeonato”, menciona Victor.

As oito etapas que compõem o calendário da NASCAR Brasil estão divididas em duas séries: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Londrina (PR), Potenza – Lima Duarte (MG), Cascavel (PR) e Tarumã (RS) –, e as duas etapas da “Special Edition” – Interlagos (SP) e Curvelo (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: NASCAR Brasil e Challenge.

Classificação do campeonato Overall:

NASCAR Brasil

1) #83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, 236 pontos

2) #32 Léo Reis, 211

3) #46 Vitor Genz, 160

4) #4 Cayan Chianca, 155

5) #20 Rafa Dias, 137

6) #27Lucas Mendes, 135

7) #20 Lourenço Beirão, 106

8) #27 Sérgio Ramalho, 103

9) #13 Witold Ramasauskas, 98

10) #2 Léo Torres, 98

11) #88 Luan Lopes, 97

12) #77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra, 69

13)#16 Antonio Junqueira, 57

14) #88 Beto Monteiro, 46

15) #20 Jeff Giassi, 42

16) #32 Thiago Lopes, 30

17) #46 Arthur Scherer, 28

NASCAR Challenge

1) #22 Victor Andrade, 195 pontos

2) #57 Fe Tozzo, 175

3) #32 Gui Backes, 169

4) #87 Jorge Martelli, 161

5) #56 Gabryel Romano, 127

6) #2 Nick Monteiro, 123

7) #63 Luís Trombini, 120

8) #78 Léo Yoshii, 103

9) #63 Giovani Girotto, 79

10) #39 Marcel Jorand, 74

11) #57 Julio Campos, 72

12) #12 Edson Reis, 54

13) #24 Brendon Zonta / Alexandre Kauê, 51

14) #87 Rodrigo Sperafico, 42

15) #39 Beto Monteiro, 37

16) #63 Zezinho Muggiati, 29

17) #1 MC Gui, 28

18) #8 Dorivaldo Gondra, 28

19) #44 Antonio de Carvalho, 25

20) #81 Rafael Seibel, 15

21) #14 Thiago Lopes, 8

