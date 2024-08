Gabriel Casagrande venceu neste domingo (4) a prova que fechou a primeira etapa da Special Edition, torneio disputado dentro da temporada da NASCAR Brasil. O piloto que divide a pilotagem do carro #83 com Alex Seid, superou nos minutos finais da disputa no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), o mexicano Daniel Suárez, que compete na NASCAR Cup Series, e garantiu a vitória.

Em um grid que levou em conta a soma de pontos das corridas disputadas no sábado, Casagrande largou da quarta posição, se mantendo entre os líderes no início da prova. Após uma relargada, o paranaense tomou a terceira posição e passou a brigar pela vitória, que foi possível após uma ultrapassagem sobre Suárez, restando dois minutos para o final da disputa.

“Que corrida. Só tenho que agradecer aos mecânicos, aos engenheiros e ao Alex (Seid), que cuidou bem do carro para que eu tivesse condições de disputar. Foi uma batalha limpa com o Julio (Campos) e com o Daniel (Suárez). Me diverti muito no carro. Vamos comemorar, pois começamos bem a disputa pelo título da Special Edition. Vim de vitória na Stock Car na semana passada e, agora, venci na NASCAR Brasil”, disse Casagrande, logo após a corrida na capital paulista.

Casagrande volta a correr no dia 18 de agosto, pela Stock Car, em Belo Horizonte. A próxima etapa da NASCAR Brasil será realizada no dia 1º de setembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Já a Special Edition será encerrada em 17 de novembro, quando a divisão brasileira da categoria americana vai inaugurar o circuito oval do autódromo de Curvelo (MG).

