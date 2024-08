Um dos objetivos do envolvimento da NASCAR com o Brasil é o intercâmbio de pilotos, tentando levar jovens promessas ao estilo de corridas da maior categoria do automobilismo das Américas.

Com isso, o sonho de brilhar nos principais ovais dos Estados Unidos estampa a cabeça e o coração de vários competidores desde o início da NASCAR Brasil. Diogo Moscato foi um dos que iniciaram a jornada da antiga GT Sprint Race para a categoria que hoje recebe o apoio da NASCAR.

O baiano de 19 anos decidiu focar sua carreira para os ovais dos Estados Unidos em 2024, além de cursar Ciências da Computação na Arizona State. Ele compete em campeonatos regionais, em pequenos ovais com Late Models, carros que podem chegar a até 750 cavalos.

Durante o fim de semana da NASCAR Brasil em Interlagos, Moscato visitou a categoria e reviu seus antigos companheiros e rivais na categoria brasileira.

“Neste ano a gente resolveu focar no aprendizado dos ovais", disse Moscato em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, quando questionado sobre como está o ano de 2024. "Estamos disputando os campeonatos mais fortes da categoria de base de lá. Fizemos a Speed Weeks, quando conseguimos um top 5. Depois, disputamos alguns campeonatos em Houston, onde conseguimos as primeiras vitórias e três pole seguidas."

"E agora a gente começou a focar no nacional. A gente está disputando o resto do campeonato nacional. Tem mais três etapas este ano e nosso objetivo continua sendo nos preparar bem para o ano que vem. E com fé em Deus a gente consiga alcançar os outros objetivos.”

Diogo Moscato Foto de: Divulgacao

Um dos caminhos que um jovem piloto pode ter para adentrar ao universo NASCAR é a seletiva do programa de diversidade, que dá aos contemplados uma temporada financiada em uma categoria relevante para a escalada até a Truck Series.

No ano passado, Arthur Gama, hoje na Stock Series, participou dessa seletiva - chamada de Combine -, mas sem conseguir a vaga. Moscato prometeu tentar, mas seu foco independe deste evento.

“Eu tentei participar do combine ano passado, mas nosso foco continua seguir uma carreira por lá e se o combine facilitar ou também ajudar como ele ajuda, ensina os pilotos a aprender bastante, ensina muito de convivência, de patrocinadores, vai ser uma coisa muito boa. Mas nosso foco continua em seguir uma carreira por lá na medida do possível.”

Um dos grandes desafios aos brasileiros que chegam aos Estados Unidos para tentar a carreira na NASCAR é o estilo único, que envolve agressividade, mas talento na arte de guiar em um oval.

“Eu ainda estou pegando a mão dos toques, que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil", continuou Moscato. "A gente tenta perceber até onde os toques podem ser, até onde podem não ser, além da distância para o muro, que eu já dei algumas ‘lambidas’. Isso tudo faz parte do aprendizado. A gente continua tendo uma crescente muito boa e agora nosso foco é começar a ganhar as etapas nacionais. Já estamos conseguindo terminar no top 5, no top 3, mas ainda falta aquele ‘gaizinho’ no final para conseguir a vitória.”

Mas como pillotos, mecânicos e fãs lidam com a presença de um piloto brasileiro, em crescente evolução? “É uma coisa nova lá, para os americanos, ter um brasileiro correndo junto a eles. Mas sempre tive muito respeito. E acho que eles têm o mesmo respeito que eu tenho por eles.”

Para 2025, os planos de Moscato estão em chegar à ARCA Menards Series, o degrau anterior à NASCAR Truck Series, mas piloto ainda não crava sua passagem.

“Ainda estamos trabalhando para o ano que vem. Mas tudo se tudo der certo, lá para novembro ou dezembro a gente já consegue anunciar nossos planos”, completou.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!