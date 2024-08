Pela primeira vez em sua história, a NASCAR Brasil, que adota regularmente o estilo ‘sprint’, irá encarar as curvas de alta velocidade do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com parâmetros diferenciados em prova de longa duração, na realização da etapa #100miles.

O circuito receberá a sexta etapa do calendário 2024 – correspondente à quinta do campeonato nacional, entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro. A disputa, prevista para ter aproximadamente 1h10 de duração, promete agitar o oeste paranaense.

O treino classificatório, que definirá o grid da corrida, terá duas voltas independentes para cada carro. A corrida 100 milhas será dividida em dois estágios, com parada obrigatória de box para reabastecimento, além de troca de piloto para quem compete em dupla. Ao todo, na etapa, serão 50 pontos em jogo, 25 pontos para cada estágio.

“Estamos muito animados com a estreia da #100miles em Cascavel. Será uma corrida simbólica tanto para o autódromo, quanto para a história do evento, e isso é algo que nos deixa muito orgulhosos. Somos uma competição de apaixonados pelo esporte a motor e o público cascavelense também é aficionado por corridas. Por isso, tenho a convicção que teremos um grande evento”, afirmou Thiago Marques, responsável pela NASCAR Brasil.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Cascavel:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Extra Sexta-feira 13h30 - Treino Livre 1 Sábado 8h50 - Treino Livre 2 Sábado 12h35 - Classificação Sábado 16h Motorsport.tv Brasil Corrida Domingo 11h Motorsport.tv Brasil

