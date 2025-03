Atual campeão da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande iniciou a temporada 2025 da categoria subindo ao pódio. Na primeira corrida da etapa de abertura do campeonato, disputada no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS), o piloto da equipe MX Vogel terminou com a segunda posição, após largar do décimo lugar.

O dono do carro número #83 fez uma corrida combativa e conseguiu ultrapassagens ousadas para avançar no pelotão. Casagrande foi um dos destaques após conseguir tomar a posição de Rubens Barrichello para tomar o segundo lugar nas voltas finais, garantindo um lugar no pódio logo na primeira corrida da temporada.

“Largando em décimo, o segundo lugar tem um gosto de vitória mesmo. Ainda mais sabendo da qualidade dos concorrentes. Eu sabia qual era o problema da classificação e conseguimos resolver isso rapidamente para largar bem e ter um bom ritmo. Os adversários jogaram muito duro, mas sempre limpo. Temos um bom carro, então agradeço ao trabalho da equipe em todo esse período de férias, pois chegamos com um bom equipamento”, disse Casagrande.

“Vamos largar da sexta posição, mas já vimos que temos um carro para brigar na frente. Vamos contar um pouco com a sorte e fazer o que fizemos hoje para lutar pela vitória”, seguiu Casagrande, que comentou ainda a ultrapassagem feita sobre Rubens Barrichello.

“Foram várias voltas de análise para ver o traçado que o Barrichello vinha fazendo. Nas últimas duas curvas ele entrava mais atrasado para sair melhor da curva. Percebi isso e sabia que, na hora que ele freasse, se eu mergulhasse, ele não conseguiria defender. Consegui estar próximo, que é o primeiro passo, para fazer a ultrapassagem. Depois que coloquei o carro, a disputa com um cara experiente não teve nenhum toque”, completou Casagrande.

O paranaense entra na temporada 2025 como atual campeão não apenas da NASCAR Brasil, mas também da Stock Car e do torneio de corridas de longa duração da Porsche Cup. Casagrande vai disputar os três campeonatos novamente neste ano.

A NASCAR Brasil encerra a primeira etapa da temporada de 2025 neste domingo (23) com a corrida 2, marcada para 14h15. RedeTV! e ESPN mostram a prova.

