A estreia de Tito Giaffone na NASCAR Brasil foi das mais positivas. O piloto, que faz sua primeira temporada completa em carros de Turismo, garantiu o quarto lugar na categoria Challenge na etapa de abertura do campeonato, disputada no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS). O piloto da Full Time ainda garantiu o nono lugar geral depois de largar da 18ª posição.

“Foi um resultado muito bom. A gente estava um pouco frustrado por conta da classificação, quando não encaixei uma volta boa. Mas a corrida compensou. Fiz duas relargadas boas e conquistei o quarto lugar na minha categoria e o nono lugar geral. É muito bom, mas tem bastante coisa para melhorar. Amanhã tem mais e vamos para a próxima”, disse Tito Giaffone.

O piloto fez sua primeira corrida como piloto titular em uma categoria nacional, e admitiu que foi ganhando confiança ao longo da disputa. Tito Giaffone vem das competições de kart e migra nesta temporada para as competições de Turismo, disputando a NASCAR Brasil.

“Eu peguei mais confiança ao longo da corrida. Na primeira volta, foi diferente, já que estou acostumado com provas de kart. Mas logo me acostumei e, quando eu via um espaço, tentava ultrapassar, sempre de forma limpa. Estou cada vez mais confiante, e sempre tentando ser limpo nas disputas”, completou Tito, que tem o apoio de PPG.

A NASCAR Brasil encerra a primeira etapa da temporada de 2025 neste domingo (23) com a corrida 2, marcada para 14h15. RedeTV! e ESPN mostram a prova.

