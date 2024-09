A NASCAR Brasil realizou neste domingo uma corrida inédita em sua história no País, a corrida de 100 Milhas, em Cascavel.

A prova, que contou com dois estágios, teve a vitória de Vitor Genz, que também levou a melhor no primeiro segmento. A segunda posição ficou com Jorge Martelli, que foi quem triunfou pela categoria Challenge.

O carro #12, dividido por Léo Torres e Edson Reis, foi o terceiro colocado, seguido pelo #27 de Lucas Mendes e Sérgio Ramalho, com Gabryel Romano fechando o top 5.

Léo Reis, que foi o pole position da prova, rodou e bateu quando disputava a liderança com Gabriel Casagrande e Genz, ainda no primeiro estágio.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece em Tarumã, no dia 13 de outubro.

Resultado

Pos Nº Piloto Cat. Voltas Tempo Dif. 1 46 VITOR GENZ BRA 38 1:04:39,838 2 87 JORGE MARTELLI CHA 38 1:04:41,866 2,028 3 12 LEO TORRES /E REIS BRA 38 1:04:42,522 2,684 4 27 LUCAS MENDES /S RAMALHO BRA 38 1:04:45,352 5,514 5 28 GUI BACKES CHA 38 1:04:47,067 7,229 6 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 38 1:04:47,068 7,230 7 14 THIAGO LOPES CHA 38 1:04:49,614 9,776 8 78 LEANDRO TOTTI /L YOSHII CHA 38 1:04:49,843 10,005 9 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 38 1:05:00,311 20,473 10 39 MARCEL JORAND(R) CHA 38 1:05:00,540 20,702 11 63 VINNY AZEVEDO(R) /L TROMBI CHA 38 1:05:03,795 23,957 12 20 RAFA DIAS /L BEIRAO BRA 38 1:05:05,171 25,333 13 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 38 1:05:07,074 27,236 14 72 FELIPE MALINOWSKI(R) /GIOV CHA 38 1:05:27,214 47,376 15 83 ALEX SEID /G CASAGRANDE BRA 37 1:03:51,224 1 Lap 16 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 35 1:01:31,634 3 Laps 17 37 LUIS DEBES CHA 30 53:12.616 8 Laps

Veja como foi

