Jorge Martelli, piloto do carro #87 na NASCAR Brasil, ficou em 1° lugar na categoria Challenge, na disputa da inédita etapa #100 Milhas. A corrida teve como palco o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), neste domingo (1º). O piloto fez uma prova impecável, assumindo a vice-liderança geral, após largar em nono lugar, ficando dois segundos atrás do vencedor na geral, Vitor Genz.

“A torcida definiu minha vitória”, declarou Martelli, antes de subir ao pódio das #100 milhas da NASCAR Brasil.

Acostumados ao estilo Sprint, os competidores experimentaram pela primeira vez a disputa mais longa, justamente em um dos autódromos mais desafiadores do Brasil. A pista de Cascavel é a mais veloz e tem um conjunto de curvas lendárias, especialmente a curva do Bacião, que além de longa é extremamente rápida.

A pista com traçado de 3.058 metros de extensão foi um dos principais circuitos do início da carreira de Martelli no automobilismo, em que já conquistou vários pódios. “Eu me sinto correndo em casa em Cascavel”, disse. O certame valeu como sexta etapa do calendário 2024 da NASCAR Brasil, correspondente à quinta do campeonato nacional e foi dividido em dois estágios.

“Essa vitória para mim foi em dose dupla, venci a corrida e venci o meu acidente. Venho de dias de pouco preparo físico, mas aguentei o rojão e vamos levar o troféu para casa”, comemorou o piloto da Race Engeneering Team.

O próximo compromisso de Martelli na NASCAR Brasil será em 13 de outubro com a disputa da Match Point, que será a sétima do calendário, no Autódromo Internacional de Tarumã (RS).

“Vou para a etapa de Rio Grande do Sul para uma corrida não tão com a ‘faca nos dentes’, como costumo falar. Estarei mais permanente, para manter a constância para que tudo dê certo e eu acabe campeão do Brasil”, finalizou o chapecoense, que atualmente reside no Mato Grosso.

Veja como foi