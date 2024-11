NASCAR Brasil: Italiana Arianna Casoli correrá em Curvelo

Arianna Casoli, pilota italiana da NASCAR Euro Series, é a convidada confirmada para participar da etapa final da NASCAR Brasil Series 2024 e será marcada como a primeira mulher a correr na história da competição. O evento, previsto para acontecer entre os dias 15 e 17 de novembro, em Curvelo (MG), também marcará a inauguração do primeiro circuito 100% oval do país, dentro do Circuito dos Cristais.

As três corridas da Special Edition #Ovaltrack serão disputadas em pista oval com inclinação, nos mesmos moldes da NASCAR americana, um formato inédito dentro do automobilismo brasileiro. Com a presença de Casoli, a etapa também recebe o legado de ter sua primeira participante feminina no grid da categoria que mais evolui no País.

“Para mim, é uma honra”, declarou Arianna. “É um sonho que se se torna realidade e difícil ainda de acreditar. É uma responsabilidade grande e talvez seja até assustadora a esperança de corresponder às expectativas. Vivo uma mistura de euforia, orgulho e gratidão. Talvez eu realmente me dê conta disso no final de semana do evento. Espero que eu possa ser um exemplo para as mulheres no futuro da NASCAR Brasil”, relatou a italiana que tem uma história de sucesso dentro da série europeia da NASCAR.

Arianna correrá a etapa #Ovaltrack com o Chevrolet Camaro #14, mesmo número que concorre na Europa. Ela conta que seu sonho era participar de outras categorias internacionais da NASCAR, especialmente no Brasil. A pilota guarda um carinho particular pelo país que sempre visitou, devido à carreira profissional do pai que, entre outras atividades, foi diretor esportivo da Alfa Romeo na F1 na década de 80.

Atualmente, com 50 anos, Arianna é dona de cinco títulos do Lady Trophy e de um do Legend Trophy (Over 40) na EuroNASCAR2. A pilota tem uma carreira bem-sucedida no automobilismo europeu. Aos 21 anos, em 1995, começou a treinar e, no ano seguinte, completou sua primeira corrida, seguida por algumas provas monomarcas na Itália, como Copa Clio, Copa Saxo, Copa Smart, entre outras do gênero, até o início dos anos 2000.

“Me formei em Arquitetura e atualmente atuo principalmente na área de designer gráfico. Entre trabalho e família, parei de correr durante 14 anos. Então, voltei em 2015, disputando quatro corridas na prova promocional da Seat e, na sequência, uma série de coincidências me levaram a testar um EuroNASCAR e me encontrar em Valência no ano seguinte para a primeira prova do campeonato de 2016. Foi um grande momento!”, contou.

Arianna lembra que ingressar no esporte a motor não foi o maior desafio. “Progredir e aprender. Aceitar que a NASCAR não é corrida fácil foi a parte mais complicada. Mas o saldo até o momento é muito positivo, apesar das necessidades de preparo físico, mental e organizacional, já que sou mãe”, afirmou. “Quero ser um exemplo para as novas gerações, começando pelas meninas mais jovens, mas principalmente para as mulheres que, a partir dos 40 anos, frequentemente desistem da chance de realizar seus sonhos. Sonhem sempre”, concluiu.

