A NASCAR Brasil encerra a temporada 2024 neste fim de semana com uma etapa especial, estreando o novo traçado oval do Circuito dos Cristais, em Curvelo, no interior de Minas Gerais, coroando os campeões da Special Edition e do Overall.

Com a conclusão das obras, o Brasil volta a ter um circuito oval, e nada mais justo do que ter a NASCAR Brasil fazendo a estreia do traçado.

A oitava e última etapa da temporada 2024 coroará os campeões do torneio Special Edition e do Overall, que soma os resultados da SE com o Campeonato Brasileiro, encerrado na etapa anterior, em Tarumã.

Na Special Edition, Gabriel Casagrande / Alex Seid lideram na classe NASCAR Brasil, com 81 pontos contra 51 de Luan Lopes e 46 de Léo Torres. Já na Challenge, Júlio Campos e Fe Tozzo estão na ponta com 72, à frente de Victor Andrade (65) e Gui Backes (47).

No Overall, temos novamente Casagrande e Seid na ponta da classe NASCAR Brasil com 300 pontos contra 262 de Vitor Genz e 244 de Léo Reis. Na Challenge, é Victor Andrade quem lidera com 296 contra 255 de Jorge Martelli e 220 de Gui Backes.

Na sexta-feira, serão realizados quatro treinos livres, com as sessões e os pilotos divididos entre as quatro equipes (Unikka Racing Team, Maxon Racing, Reviv Engineering e Singus Competition). No sábado, acontece a classificação, com cada carro podendo marcar três voltas rápidas, além de duas corridas, uma para a classe NASCAR Brasil e outra para a Challenge, com o grid convergindo na terceira prova, no domingo.

No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da NASCAR Brasil Series, com a transmissão da classificação e das duas corridas.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Tarumã:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h40 - Treino Livre 2 Sexta-feira 12h40 - Treino Livre 3 Sexta-feira 13h35 - Treino Livre 4 Sexta-feira 16h30 Classificação Sábado 11h15 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (NASCAR Brasil) Sábado 14h45 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Challenge) Sábado 15h15 Motorsport.tv Brasil Corrida 3 Domingo 13h40 Motorsport.tv Brasil

