O paulista Thiago Lopes está com o ânimo lá no alto para encarar a etapa de Curvelo (MG) da Copa HB20 e NASCAR Brasil, que marcará mais uma das novidades na vida do piloto. No último final de semana ele disputou, pela primeira vez, uma corrida noturna ao participar da Cascavel de Ouro e, de quebra, faturou troféu na Cascavel de Prata com um terceiro lugar. Agora, ele parte para a primeira participação no Circuito dos Cristais, tanto no traçado misto que será utilizado pela Copa HB20, quanto no novíssimo circuito oval que marcará o encerramento da temporada da NASCAR Brasil.

“Sem dúvida é uma das melhores semanas que estou tendo no automobilismo. Cascavel foi sensacional e, agora, essa jornada dupla em Curvelo. Estou muito animado para encarar esse desafio, especialmente no oval onde ninguém tem experiência, e isso aumenta a responsabilidade”, conta o piloto que tem o apoio da Gás Verde, Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

Na NASCAR Brasil, Thiago Lopes vai correr em dupla com Léo Reis. Eles estão na disputa do título da Special Edition.

“Temos uma chance e estamos acreditando nela. Claro que isso aumenta a expectativa e a pressão pelos resultados no quali e nas duas corridas. Porém, a novidade da etapa deixa todos em condições de igualdade para a disputa pelo título”, conta Lopes.

A Copa HB20 terá a penúltima etapa da temporada e Thiago Lopes vai experimentar sua primeira participação na categoria PRO, destinada aos pilotos com maior experiência e qualidade de guiada.

“Até agora eu estava na categoria Elite, que está muito disputada com a chegada de novos pilotos, mas acho que é a hora de dar o salto e buscar algo maior, estar entre os principais pilotos e buscar evoluir ainda mais. É um primeiro passo já pensando na temporada do próximo ano e, acredito que posso fazer um bom papel já nesta primeira prova”, aponta Lopes.

A programação desta etapa será intensificada para dar mais tempo de pista e adaptação aos pilotos que nunca andaram em um traçado oval ou no circuito misto de Curvelo. Com isso, os treinos começam já na quinta-feira, com classificatórios e corridas no sábado e domingo.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!