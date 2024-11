A NASCAR Brasil Series encerrará a temporada de 2024 no fim de semana com a etapa de Curvelo, sendo a primeira categoria a utilizar o circuito oval recém-construído, uma das grandes novidades do automobilismo brasileiro neste ano.

Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil, falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre a expectativa da etapa que promete ser histórica e inaugurar – de fato – um novo estilo de corridas.

“Será uma experiência totalmente diferente para todos, um oval feito para ser uma pista oval, a gente nunca viu isso aqui no Brasil”, disse Thiago. “Então, acho que vai ser um experimento que a gente vai sair de lá com muita bagagem para pensar em outras pistas nessa modalidade, que é a tradição americana, todo mundo sabe.”

“Estamos muito felizes por essa possibilidade, antes mesmo do que a gente havia previsto, então, é só ansiedade e alegria agora e vamos curtir esse momento fantástico da categoria, e já olhando para 2025 também”, reiterou o comandante, dando a entender que no ano que vem haverá mais novidades nesse sentido.

O fim de semana também marcará o término do segundo ano da categoria brasileira sob os olhares da NASCAR dos Estados Unidos, que está satisfeita com o que está vendo, segundo Marques.

“Os americanos apostam muito no Brasil, desde quando fechamos o contrato com eles há dois anos. Você via que a percepção do americano em relação ao Brasil era muito otimista, e ainda assim eu acho que eles estão gostando do trabalho que a gente está apresentando aqui.”

“Eles estão animados, felizes, sempre com ideias, sempre nos apoiando nas iniciativas, participando de perto em todos os aspectos da categoria, tanto na parte técnica, de desenvolvimento, quanto envolvimento de pista, mídias sociais, de mídia como um todo, marketing televisivo, é uma união que deu certo a NASCAR Brasil e NASCAR Estados Unidos”, concluiu.

