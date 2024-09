Líder do campeonato Brasil da NASCAR Brasil Series, Léo Reis mostrou que quer sair de Cascavel ainda nesta condição. Ele foi o mais rápido no segundo treino deste sábado, a sessão que antecede o quali de logo mais.

O piloto do carro #32 marcou 1min10s964, superando Vitor Genz em 0s190. Cayan Chianca, que liderou o TL1 pela manhã, foi o terceiro colocado.

Na categoria Challenge, Nick Monteiro foi o melhor, sendo o quarto colocado no geral. O carro #27 que tem Lucas Mendes e Sergio Ramalho, completou o top 5.

O treino que define o grid de largada das 100 Milhas de Cascavel, acontece às 16h, com transmissão AO VIVO da Motorsport.tv Brasil.

Resultado

Pos No. Piloto(s) Cat. Dif. 1 32 LEO REIS BRA 1:10.964 2 46 VITOR GENZ BRA 0,190 3 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 0,191 4 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 0,580 5 27 LUCAS MENDES /A RAMALHO BRA 0,623 6 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 0,639 7 83 GABRIEL CASAGRANDE /ALEX SEID BRA 0,642 8 57 FELIPE TOZZO CHA 0,725 9 14 THIAGO LOPES CHA 0,775 10 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR BRA 0,816 11 20 RAFA DIAS /L BEIRAO BRA 0,938 12 12 LEO TORRES /EDSON REIS BRA 0,990 13 99 BETO MONTEIRO /LUAN LOPES(R) BRA 1,066 14 63 L TROMBINI(R) /VINNY AZEVEDO(R CHA 1,086 15 72 GIOVANI GIROTTO /F MALINOWSKI CHA 1,174 16 87 JORGE MARTELLI CHA 1,320 17 78 LEANDRO TOTTI /LEO YOSHII CHA 1,768 18 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 1,779 19 28 GUI BACKES CHA 1,800 20 37 LUIS DEBES CHA 1,886 21 39 MARCEL JORAND(R) CHA 2,170 22 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 2,221 23 33 BRENDON ZONTA /A KAUE CHA 2,632

NORRIS CRAVA A POLE E VERSTAPPEN É SÓ 7º NO GRID EM MONZA! Veja debate do quali do GP da Itália | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!