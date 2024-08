A Nascar Brasil Series deu start para o fim de semana de velocidade em Cascavel. Na manhã deste sábado (31/8), Cayan Chianca liderou o primeiro treino livre, com o tempo de 1min10s367, logo na sequência veio carro #32 de Léo Reis, atrás apenas por 0s124. Vitor Genz foi o terceiro com o tempo de 1min10s507

Na categoria Challenge, Nick Monteiro foi o melhor com o tempo de 1min10s643.

Acompanhe no Motorsport as 100 Milhas de Cascavel, prova que marca a sexta temporada da NASCAR Brasil, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

As atividades na pista continuam neste sábado, com mais um treino livre e um treino de classificação, às 16h. No domingo, a corrida terá largada às 11h (horário de Brasília), tudo com transmissão do Motorsport.tv.

Resultado

1) #4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Race Engineering Team, 1m10s367

2) #32 Léo Reis (Rookie), Ford, Unnika Racing Team, 1m10s491

3) #46 Vitor Genz, Ford, Singus Competition, 1m10s507

4) #1 Nick Monteiro (Challenge/Rookie), Ford, Singus Competition, 1m10s643

5) #77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr., Chevrolet, Singus Competition, 1h10m840

6) #87 Jorge Martelli / Rodrigo Sperafico, (Challenge), Chevrolet, Race Engineering Team, 1m10s902

7) #27 Sérgio Ramalho / Lucas Mendes, Chevrolet, Race Engineering Team, 1m11s041

8) #72 Giovani Girotto/ Fe Malinowski, Ford, Race Engineering Team, 1m11s148

9) #13 Witold Ramasauskas (Rookie), Ford, Unnika Racing Team, 1m11s171

10) #22 Victor Andrade (Rookie / Challenge), Ford, Singus Competition, 1m11s274

11) #12 Edson Reis/Léo Torres, Ford, Maxon Racing, 1m11s292

12) #20 Lourenço Beirão/ Rafa Dias, Ford, Maxon Racing, 1m11s319

13) #56 Gabryel Romano (Rookie/Challenge), Chevrolet, Unnika Racing Team, 1m11s538

14) #57 Felipe Tozzo (Challenge), Chevrolet, Singus Competition, 1m11s604

15) #83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, Chevrolet, Unnika Racing Team, 1m11s763

16) #14 Thiago Lopes (Rookie/Challenge), Singus Competition, 1m11s781

17) #78 Leandro Totti/ Léo Yoshii, (Challenge), Ford, Race Engineering Team, 1m11s839

18) #88 Beto Monteiro / Luan Lopes (Rookie), Chevrolet, Maxon Racing, 1m11s957

19) #39 Marcel Jorand (Challenge), Chevrolet , Race Engineering Team, 1m12s042

20) #28 Gui Backes, Chevrolet (Challenge), Maxon Racing, 1m12s325

21) #24 Brendon Zonta e Alexandre Kauê, (Challenge), Ford, Unnika Racing Team, 1m12s382

22) #37 Leandro Totti/Luís Debes (Challenge), Ford, Unnika Racing Team, 1m13s189

23) #63 Luís Trombini (Rookie) / Vinny Azevedo, (Challenge), Chevrolet, Maxon Racing, 1m14s911

24) #44 Antonio Carvalho (Rookie), Challenge, Maxon Racing, sem tempo

HAMILTON bate NORRIS e lidera o dia, com MAX SÓ 14º! Antonelli ERRA. Bortoleto no 'X1' com Bottas!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!