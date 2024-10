No próximo dia 10 de outubro, a caravana da NASCAR Brasil Series chega à cidade gaúcha de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), para a realização da sexta e última etapa do Campeonato Brasileiro 2024, correspondente a sétima de oito etapas do calendário.

Os trabalhos da NASCAR Brasil em Tarumã começam na sexta-feira (11) com os shakedowns (sessões de teste da organização que acontecem antes dos treinos oficiais) e um treino extra para reconhecimento de pista pelos pilotos reservado para a Challenge.

No sábado (12) acontecem dois treinos livres às 9h20 e 12h40. Já no final da tarde está previsto o treino classificatório único, que define a ordem de largada de uma das principais categorias automobilísticas do país, está marcado para iniciar a partir das 16h15, no traçado de 3.069 metros de extensão do circuito da região metropolitana de Porto Alegre.

E, no domingo (13) as largadas serão às 09 horas e 14 horas. Na etapa gaúcha serão computados 25 pontos para classificação, 25 na primeira corrida e 25 pontos na corrida.

A venda de ingressos está aberta até o dia 11 de outubro apenas de forma online, por meio do site do Disk Ingressos no link https://diskingressos.com.br/event/8101 . Todos os ingressos são válidos para os dois dias, exceto os indicados. As bilheterias físicas no Autódromo serão abertas somente nos dias 12 e 13, sujeito a disponibilidade.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação e emoção da etapa de Tarumã.

PROGRAMAÇÃO ETAPA MATCH POINT

Sexta-feira, 11 de outubro

08h00 às 10h00 - NASCAR Brasil - Shakedown 1

13h30 às 14h00 - NASCAR Brasil - Shakedown 2

16h15 às 17h00 - NASCAR Brasil - Treino Extra

Sábado, 12 de outubro

Abertura dos portões: 08h00

09h20 às 10h05 – NASCAR Brasil - Treino Oficial 1

12h40 às 13h25 – NASCAR Brasil - Treino Oficial 2

16h15 às 17h00 – Qualifying

Domingo, 13 de outubro

Abertura dos portões: 08h00

08h00 às 08h10 - Warm Up

09h00 - Corrida 1

14h00 - Corrida 2

