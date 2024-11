A chuva vem atrapalhando a programação da estreia do novo circuito oval de Curvelo, palco da última etapa da temporada de 2024 da NASCAR Brasil, que definirá os campeões da Special Edition, Overall e Novato do Ano.

Apenas um treino livre, dos quatro previstos desta sexta-feira, pôde ser realizado e com a previsão do tempo indicando que mais chuva virá na tarde deste sábado, a organização do evento optou por antecipar as sessões do sábado.

Sendo assim, o treino oficial classificatório será dado início às 7h30. A corrida 1 (NASCAR Brasil) será às 10h35 e a 2 (NASCAR Challenge) às 11h25.

Outra mudança é no formato do quali. Anteriormente a marca que representaria cada piloto viria da média de quatro voltas no oval de ¾ de milha mineiro. Agora serão 25 minutos de sessão com a melhor marca de cada competidor valendo para a formação do grid.

Seja o dia e o horário que for, você acompanha todas as emoções da NASCAR Brasil Series em Curvelo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Curvelo:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h40 - Treino Livre 2 Sexta-feira 12h40 - Treino Livre 3 Sexta-feira 13h35 - Treino Livre 4 Sexta-feira 16h30 Classificação Sábado 7h30 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (NASCAR Brasil) Sábado 10h35 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Challenge) Sábado 11h25 Motorsport.tv Brasil Corrida 3 Domingo 13h40 Motorsport.tv Brasil

