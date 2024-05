Londrina sediará neste fim de semana, etapas de importantes eventos nacionais de automobilismo que prometem mobilizar os amantes da velocidade sobre rodas. A NASCAR Brasil desembarca nesta quinta-feira para a etapa Night Challenge que será realizada neste sábado. O Autódromo Internacional Ayrton Senna sediará o tradicional evento e as atividades oficiais começam na sexta-feira, prevendo um treino livre e dois treinos livres.

Será uma etapa especial com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, principalmente para o gaúcho Vitor Genz. “Com o aeroporto fechado por aqui teremos que ir de carro e buscaremos fazer ações para ajudar o RS”, destacou o piloto.

“Durante a última semana arrecadamos mais de 21 mil reais em doações para o RS através de lives em corridas virtuais. Agradeço a todos que estão ajudando. Essa corrida não pode parar #CorrendoPeloRS”, enfatiza emocionado.

As corridas da terceira etapa da NASCAR Brasil acontecem no sábado no circuito longo de 3.146 metros de extensão do autódromo, com 10 curvas e sentido anti-horário. A primeira corrida será às 14 horas, enquanto a Night Challenge tem largada prevista para 17h55.

O calendário da NASCAR Brasil Series tem oito etapas, e a competitividade da categoria já se mostra muito presente neste início de temporada. Na divisão NASCAR Brasil, a equipe conta com seis carros e sete pilotos – sendo um deles em dupla – ficando com dois carros na classe Brasil e quatro na Challenge, chefiados por João Rosate.

A equipe Singus Competition atua de maneira fundamental para a manutenção desse equilíbrio. “Nossa equipe está sempre presente na pista para ouvir e ser ouvida. E o empenho será ainda maior nessa etapa para levar os pilotos aos pódios das duas corridas”, destaca o chefe de equipe João Rosate.

Nessa etapa haverá a ausência de Nick Monteiro, mas a equipe Singus Competition recebe um reforço significativo, Valdeno Brito piloto paraibano com vasta bagagem no automobilismo estará no comando do carro #77 ao lado de Dorivaldo Gondra Jr.

Valdeno, que atualmente reside nos Estados Unidos, é veterano na Stock Car, no qual atuou por 16 temporadas e foi o primeiro vencedor da Corrida do Milhão; tem passagens pela Copa Truck, TCR South America, e outras competições de GT no Brasil e na Europa. Brito, que conhece bastante o paddock da NASCAR Brasil, desde quando seu filho [Nathan] disputou na categoria entre 2020 e 2021. E no ano passado, correu a Special Edition na etapa do Velocitta ao lado de Nathan Brito e já participou de uma das corridas de convidados em Interlagos.

Vitor Genz (#46)

Essa será uma etapa especial com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Em termos de corrida, precisamos melhorar a nossa performance nas classificações, já que em Goiânia por mais que tenhamos conquista uma vitória largamos de dois nonos lugares. Largar na frente em uma pista como Londrina é fundamental. De duas corridas que fizemos lá até hoje na NASCAR marcamos duas poles, então vamos confiantes. A corrida noturna dá um tempero especial em tudo isso. Apesar da visibilidade ficar bem prejudicada.

Victor Andrade (#22)

A diferença para o líder é considerável, por isso um bom resultado em Londrina é fundamental para a disputa do título. Estou bem empolgado para essa etapa com corrida noturna, será a minha estreia. Então, a meta é completar as duas corridas bem. É na constância que vamos acabar indo bem. Será uma etapa legal, vamos para manter pelo menos no top 2 ou voltar à liderança. (Conta com uma vitória e um pódio em quarto lugar)

Felipe Tozzo (#57)

A estratégia é aproveitar bem o treino extra pra poupar pneus nos treinos, e ter um bom ritmo na corrida. Sobre a expectativa, ela é alta, pois no ano passado estávamos bem rápidos nesse circuito. O estilo de prova noturna é bem desafiador, tendo em vista que o raio de visão fica bem pequeno.

Jeff Giassi (#7)

Estou muito feliz de poder participar da Corrida Noturna, da Night Challenge em Londrina, se tornou uma marca da competição e do automobilismo brasileiro, também uma referência de inovação. É outro desafio, corrermos em outra temperatura, precisamos trabalhar a pressão dos pneus de outra forma, temos que trabalhar a nossa visão de profundidade para guiar à noite. Espero conquistar dois pódios ao lado das feras da equipe.

Valdeno Brito (#77)

Estou muito feliz em participar dessa etapa, porque morei em Londrina durante 13 anos. Começo bem o circuito, já tinha vontade de fazer essa prova. Acho maravilhoso e bem interessante o formato de corrida à noite. Vou competir ao lado do conterrâneo nordestino, de Pernambuco [Dorivaldo Gondra Jr]. Vamos procurar fazer um bom trabalho.

Dorivaldo Gondra Jr (#77)

A disputa está cada dia mais acirrada. Vou me empenhar em chegar bem ao final das provas e garantir uma sequência de bons pontos para melhorar a colocação na tabela de classificação da Challenge.

Marco Garcia (#2)

Que me divertir bastante acima de tudo. Espero disputas acirradas, ainda assim muito amigável e respeitosa. A categoria possui um ambiente muito harmonioso e uma proposta/conceito muito bacana de competição.

