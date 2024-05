Um dos principais palcos da NASCAR Brasil, o Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina, no Paraná, vai receber a categoria neste fim de semana, válido pela terceira etapa do campeonato 2024. A programação começa a partir desta sexta-feira, 10 de maio, com um treino extra e dois treinos oficiais.

O grid de largada será definido na manhã do sábado, dia 11, a partir das 10h25, enquanto as duas corridas serão disputadas no período da tarde, a partir de 14h horas - sendo a segunda ao anoitecer a partir das 17h55.

Ocupando a liderança do campeonato na classe Challenge, Jorge Martelli é um dos atuais vencedores da NASCAR Brasil em Londrina. “A expectativa é sempre a melhor possível, ir buscar mais vitórias. A estratégia é acabarmos as duas corridas fazendo bons pontos para manter a posição na tabela de classificação”, disse Jorge Martelli.

“Gosto do estilo de prova, bem divertido. É um formato bem desafiador e diferente, pois não é de costume corridas noturnas”, declarou o piloto que comanda o GM #87, da equipe Race Engineering Team, de Chapecó (SC) e que reside em Tapuráh (MT).

A Motorsport.tv no YouTube transmitirá as duas corridas neste sábado AO VIVO, às 14 e 17h55.

