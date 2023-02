Arthur Gama na classe PRO da NASCAR Brasil Sprint Race em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Arthur Gama, atual campeão dos torneios Overall, Brasil e Rookie Of The Year, além de vice-campeão do Special Edition na GT Sprint Race 2022, está confirmado para a NASCAR Brasil Sprint Race em 2023, incorporando o elenco da classe PRO a bordo do carro #09.

O garoto de 17 anos está empolgado! “É uma oportunidade única que a NASCAR Brasil está nos dando, uma chance que pode mudar a vida de um jovem, seguindo um sonho fora do Brasil. Vou dar o meu máximo para ser um dos pilotos escolhidos!”, afirmou o piloto de Porto Alegre.

“As expectativas são ótimas, vou me dedicar ao máximo para mostrar um desempenho melhor que o do ano passado e, agora na categoria PRO, o nível vai ser bem alto. Fiquei muito feliz com a evolução do campeonato, virando uma categoria com um nome tão gigantesco e cheia de oportunidades”, diz o jovem, que também foi consagrado campeão Brasileiro de Turismo 1.4 em 2022.

“Estou muito agradecido por essa oportunidade de correr na NASCAR Brasil, quero agradecer aos meus patrocinadores, ao Thiago Marques, e minha família! Vou me dedicar para fazer um ano de muita aprendizagem e vitórias!”, concluiu Gama.

