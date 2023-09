Direto dos Estados Unidos para o Velocitta. Celso Neto, piloto brasileiro que reside em Orlando há 15 anos, confirmou que fará dupla com Beto Monteiro (MC Games / Frum) a bordo do carro #88, categoria PRO, na NASCAR Brasil para a final do Special Edition.

O evento acontecerá no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, nesta semana entre os dias 08 e 10 de setembro. Será a primeira participação do piloto Celso Neto na NASCAR Brasil, mas já está familiarizado com o circuito do Velocitta.

“Vejo que o campeonato tá crescendo muito e é uma grande oportunidade retornar a correr ao Brasil junto com vários grandes nomes do automobilismo brasileiro e internacional. Para mim será uma etapa mais pra adquirir experiência, primeiramente por vir da tração dianteira e nunca ter andado no carro da NASCAR”, declara o piloto de 19 anos, natural de Salvador/BA.

“Espero poder aprender o máximo possível junto ao Beto com toda experiência que ele tem e disputar com os grandes pilotos da NASCAR Brasil”, menciona o piloto. “A minha última participação no Stock Series foi no Velocitta, um autódromo muito desafiador, mas onde me diverti muito. Achei a pista mais similar das americanas e espero poder transferir um pouco da experiência que tenho das pistas daqui para o Brasil”, destaca Celso Neto.

Aos cinco anos de idade iniciou no kart em Orlando e fez toda a sua trajetória do kart nos Estados Unidos. Participei de muitos campeonatos como Rok Cup, Florida Winter Tour, USPKS, SSKC, Orlando Cup, Rotax Max Challenge e mais. Durante esse tempo conquistou vários títulos como Campeão da Orlando Cup, Campeão das 6hrs de Orlando, Vice Campeão das 12hrs de Orlando, 4° lugar no SSKC, Vencedor da Rotax Max Challenge e outros.

Aos 14 anos, fez a sua estreia nos campeonatos regionais de Turismo 1.4 e conquistou o primeiro pódio na segunda corrida. Em 2020, recebeu um convite para o Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional, onde competiu ao lado de Gustavo Mascarenhas. Aos 16 anos, fez história ao ser o piloto mais jovem a conquistar um pódio no Turismo Nacional Brasil e venceu o Campeonato Centro-Oeste de Turismo.

Avançou no ano seguinte para o Stock Car Series, durante a temporada recebeu convite da Honda HPD para pilotar um Honda Civic Type R no TC America, onde nos tornou o primeiro brasileiro a conquistar pódios. Para 2023 fechou a parceira com a equipe Skip Barber Racing na TC America. “Juntos, conquistamos sete pódios e três pole positions, nos colocando como segundo piloto com mais pódios na temporada e na briga pelo título na terceira posição em pontos”, contou Celso.

E acrescentou: “A Skip Barber Racing School, fundada em 1975 é a maior escola de pilotagem do mundo junto com a categoria de Fórmula 4 própria deles e toda equipe de corrida nas categorias Toyota GR CUP, GT4 América e TC América”.

TRANSMISSÕES

A BandSports exibirá todas as emoções da NASCAR Brasil, que transmitirá, ao vivo, a última corrida da etapa do Velocitta junto com os momentos da Corrida 1 e 2 do fim de semana. As corridas também terão transmissão ao vivo via streaming oficial no Youtube, nos canais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, haverá cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

A NASCAR Brasil Sprint Race conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

