A etapa de abertura da temporada 2023 da NASCAR Brasil acontece no final de semana de 08 a 10 de dezembro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), com a presença marcante do piloto Leandro Martins, nascido na Capital paulista e que reside em Cascais, Portugal.

No cenário das competições ele acumula passagens pelo Porsche Ibérica e fará sua estreia no campeonato brasileiro pela equipe Militec Power Team, na categoria PROAM ao lado de Rafael Dias (#11). A participação do piloto de Cascais, de 48 anos, na prova final da temporada é parte do projeto de internacionalização da competição.

“Confesso que estou bem ansioso. Correr no meu país, em Interlagos e em uma prova de grande nome como NASCAR Brasil é de dar frio na barriga. Também é um carro novo para mim, então tenho que aprender um pouco mais sobre a máquina durante os treinos. Mas feliz por esse convite e quero agradecer toda a organização!”, declara o piloto.

Leandro começou no kart, passou um bom tempo sem pilotar e há alguns anos retornou às pistas. Entre outras competições, esteve na disputa do Porsche Ibérica, campeonato espanhol de resistência. “Em 2024 estarei na Porsche 992 Cup, o GT OPEN Europa, também no Campeonato Porsche Challenge Ibérica”, conta.

“O Rafa Dias veio visitar nossa equipe em Portugal e demonstrou interesse em fazer algumas provas pela Europa. Fiquei muito feliz com o convite e o convidei para fazer algumas provas comigo também”, relata Martins que leva as cores da Root Brasil, X Cross e Biovida Agroindustrial.

Rafa Dias comentou que também está contando os dias para reencontrar o mais recente colega no automobilismo. “Nós nos conhecemos em Portugal e tivemos boas conversas. O Leandro também é um apaixonado por automobilismo e queria conhecer as corridas do Brasil, principalmente a NASCAR que é uma categoria muito disputada e, com isso, o chamei para fazer a última etapa do campeonato dividindo o carro”, diz o piloto de São Bernardo do Campo/SP.

