Pódio e liderança, um combo que deixa Rafael Suzuki bastante confiante para as próximas etapas da Stock Car Pro Series.

Suzuki 'dormiu' no sábado como vice-líder da competição, uma vez que o então líder, Júlio Campos, se classificou mal e não conseguiu ter um bom fim de semana em Cascavel. Beneficiado pelo abandono de Serra, o piloto da TMG Racing analisou de forma 'racional' o P1 no campeonato. Em quatro etapas, Rafael já conquistou três pódios.

"Sinto muito pelo Daniel [Serra], não é assim que a gente quer conquistar um pódio. Sabemos o quanto é duro. Mas estávamos no lugar certo, na hora certa, então, estou feliz pelo trabalho da equipe", comemorou.

"A questão do campeonato... É uma boa sensação, mas ao mesmo tempo sabemos que o campeonato é muito grande, ainda está no primeiro terço, então isso é um indicativo de que o trabalho está sendo bem feito", analisou.

Líder, Suzuki soma 285 pontos contra 255 de Zonta. Campos caiu para quarto colocado com 240 tentos.

PÓDIO: Verstappen SOFRE no fim mas segura NORRIS e vence o GP da Emilia Romagna em Ímola

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!