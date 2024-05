A corrida principal da Stock Car Pro Series em Cascavel durou apenas duas voltas para Gianluca Petecof, Zezinho Muggiati, Gaetano di Mauro e Arthur Leist.

A prova que tinha começado limpa, sem incidente durante a largada, viu três pilotos baterem forte na barreira de proteção e o outro ser desclassificado. Pela transmissão, foi possível ver o momento em que Muggiati perde o controle do carro, acerta Leist que estava ao lado e, de tabela, atinge di Mauro.

Pouco depois, a direção de prova envolveu Petecof na situação e, por fim, decidiu desclassificar o piloto, colocando-o como responsável pelo acidente. O representante da Full Time estava atrás de Zezinho e, na visão dos comissários, ele tocou no carro da KTF o que fez com que gerasse o 'engavetamento'.

Falando ao Motorsport.com, Gianluca deu sua versão do ocorrido e acusou Zezinho de ter freado, o que acabou desencadeando sua reação de frear também. Além disso, ele enfatizou que foi 'lance de corrida', lamentando mesmo o fato de ter sido excluído da prova.

"Eu estava atrás do Zezinho, acho que ele escapou da pista, deu uma freada ali na saída da curva, não consegui desviar, houve um toque, ele acabou balançando, pegando no Gaitano e todos eles acabaram saindo da corrida, eu ainda consegui escapar dessa."

"O que eu fico chateado é que a decisão da minha desclassificação foi um pouco rápida e aí pela onboard dá para ver que não foi algo descarado. Foi algo muito mais de corrida que acabou tendo pilotos prejudicados. Mas o importante é aprender alguma coisa dessa situação e seguir em frente, leve", se defendeu Petecof.

Também ao Motorsport.com, Zezinho Muggiati, alegou que só perdeu o controle da direção porque sofreu um toque de Petecof.

"Ah, é, muita corrida de contato aqui em Cascavel, né? O Gianluca [Petecof] acabou acertando a minha traseira, a gente com o push acionado, o carro não segura e acaba virando e acabou acertando três pilotos. Ele foi desclassificado e acontece. Uma pena que hoje o top 10 era muito claro pela quantidade de push que tínhamos."

Ao ser questionado sobre a fala de Gianluca Petecof, Muggiati enfatizou o fato dos comissários terem desclassificado o piloto do carro #101.

"É o comentário dele, faz parte, não vamos discutir, eu sou amigo dele. Tem que rever as imagens. Os comissários desclassificaram, o que vale é a palavra deles, mas sem querer discutir, faz parte", concluiu.

PÓDIO: Verstappen SOFRE no fim mas segura NORRIS e vence o GP da Emilia Romagna em Ímola

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!