Desde sua criação em 2012, a Sprint Race passou por diversos estágios de desenvolvimento, com mudanças técnicas e estéticas, e agora se solidificada como uma das principais categorias do automobilismo brasileiro.

A Pirelli, que tem o motorsport em seu DNA, entra em sua décima temporada ao lado da categoria, que a partir de 2023 será renomeada NASCAR Brasil Sprint Race.

“Para a Pirelli é uma enorme satisfação seguirmos a parceria com a Sprint Race em 2023. Somos apoiadores do campeonato desde a criação e acompanhamos quase todos os anos da existência da categoria, pois acreditamos que o automobilismo pode ter um alto nível de performance e segurança, mas também funcionar de uma maneira acessível".

"Através do acordo feito com a NASCAR, a categoria tem disponível uma oportunidade de crescer ainda mais, e a Pirelli quer ser parte fundamental nesse processo”, afirma Fabio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América do Sul.

A temporada deste ano será composta por 8 etapas, com o início marcado para Goiânia (GO) em 19 de março. Disputada no Autódromo de Goiânia, a etapa promete grandes embates entre alguns dos principais nomes do motorsport no Brasil.

Realizada em pleno verão, a tendência é que a temperatura esteja bastante elevada, com um asfalto abrasivo e que exigirá o mais alto nível de performance dos pneus Pirelli, disponíveis nas versões P Zero, para pista seca, e Cinturato, para pista molhada, todos desenvolvidos e fabricados no Brasil.

“Goiânia é uma pista de sentido horário, portanto o pneu que mais sofre é o traseiro esquerdo, onde o carro se apoia durante grande parte da volta. Por conta dos elevados níveis de temperatura esperados para a pista, é ainda mais importante ressaltar a necessidade de respeitar as recomendações da Pirelli para pressão mínima e cambagem máxima".

"Além disso afetar diretamente no desempenho dos carros, contribui efetivamente para propiciar os maiores níveis de segurança possíveis aos pilotos,” comenta Magliano.

A etapa de Goiânia terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Motorsport.com, BandSports e pelas redes sociais da NASCAR Brasil Sprint Race.

PNEUS DISPONÍVEIS

Pista seca: P Zero na medida 265/645-18

Pista molhada: Cinturato na medida 265/645-18

CARACTERÍSTICAS DA PISTA (entre 1 e 5):

Abrasividade da pista: (4)

Força lateral: (4)

Pneu mais exigido (traseiro esquerdo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS P ZERO E CINTURATO:

Cambagem recomendada dianteira: (-3,5°)

Cambagem recomendada traseira: (-3,0°)

Calibragem recomendada a frio: 24 PSI

Programação NASCAR Brasil Sprint Race em Goiânia:

Sábado, 18 de março

09h00 às 09h45 – 1º Treino Oficial

13h00 às 13h45 – 2º Treino Oficial

16h30 às 16h40 – Treino Classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino Classificatório 2

Domingo, 19 de março

10h05 – Corrida 1

12h50 – Corrida 2

