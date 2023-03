Fernando Nakamura estreia na NASCAR Brasil

Carregar reprodutor de áudio

Uma das grandes novidades no automobilismo brasileiro, a NASCAR Brasil Sprint Race, abre a temporada 2023 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, neste final de semana.

Estreante na categoria, o piloto Fernando Nakamura correrá pela primeira vez a bordo do carro #42.

Apaixonado por automobilismo, Fernando possui em sua trajetória no esporte a motor disputas em categorias como Fórmula Vee e AMG Cup Brasil.

"Estou muito empolgado com a estreia na NASCAR Brasil. É um conceito totalmente novo no automobilismo brasileiro. Meu objetivo nesta temporada é aprender e extrair o máximo de informações do carro para brigar por vitórias," completou o piloto do carro #42

A programação oficial da abertura da temporada 2023 da NASCAR Brasil Sprint Race terá início no sábado (18) com a definição do grid de largada. No domingo (19) os pilotos voltam para a pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna para a disputa das corridas 1 e 2.

NASCAR Brasil, calendário, temporada 2023:

1ª etapa - Goiânia - 19 de março

2ª etapa - Interlagos - 30 de abril

3ª etapa - Londrina - 03 de junho

4ª etapa - Cascavel - 02 de julho

5ª etapa - Interlagos - 06 de agosto (Special Edition)

6ª etapa - Velocitta - 10 de setembro (Special Edition)

7ª etapa - Tarumã - 15 de outubro

8ª etapa - Goiânia - 19 de novembro

