Os irmãos Reis, Leonardo e Rafael, estão confirmados na temporada da NASCAR Brasil Sprint Race! Rafa, 21 anos, e Léo, 19, trilharam o mesmo caminho no automobilismo, com passagem pelo kart e muito sucesso na Copa HB20. Agora, um novo desafio, com início em Goiânia, no dia 19 de março.

“Estou muito feliz em correr na categoria, uma experiência nova para mim que nunca corri em carros tração traseira”, diz Léo Reis. “O objetivo é um ano de aprendizado e evolução, mas a ambição é de brigar por vitórias e o título no fim da temporada”, destaca. Rafael concorda com o irmão, com quem dividirá o carro: “É uma categoria muito forte, vamos nos empenhar para adquirir toda a técnica necessária para andar entre os primeiros na categoria".

Léo acumula mais de 30 títulos na carreira como piloto. É pentacampeão brasileiro, bicampeão sul-americano e nove vezes campeão paulista de kart. Na modalidade, também é quatro vezes campeão das 500 Milhas, além de bicampeão da Copa HB20.

Rafa tem quinze anos no kart e três de carro. Assim como Leonardo, já andou em todos os traçados do calendário destinado para a NASCAR Brasil 2023. Também conta com títulos no kart (dois brasileiros, quatro das 500 Milhas profissional e o tricampeonato paulista) e a taça da HB20 em 2020.

A NASCAR Brasil Sprint Race, aliás, já recebeu outras duplas familiares no grid: os gêmeos Sperafico. Ricardo e Rodrigo; os gêmeos Yuri Cesário /Yago Cesário; mãe e filho Helena Soares e João Rosate; pai e filho Roberto e Luca Milani; e os primos Julio Campos e Léo Torres.

Calendário da NASCAR Brasil Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

(* calendário sujeito a alterações)

