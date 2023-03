Carregar reprodutor de áudio

Os carros da NASCAR Brasil Sprint Race voltaram à pista nesta tarde, para o treino que antecede os classificatórios para a etapa de Goiânia.

A dupla do carro #72, composta pelo português Lourenço Beirão e Giovani Girotto, foi a mais rápida da sessão que durou 45 minutos, com o tempo 1min37s151, em sua última tentativa.

Os ponteiros superaram inclusive os rivais da categoria PRO, inclusive Julio Campos e Leo Torres, que ficaram na segunda colocação, a 0s405 da dupla ‘internacional’.

Brendon Zonta e Rômulo Molinari foram os melhores pela AM, ficando em 12º no geral.

Os treinos que definirão os grids das duas corridas deste domingo pela NASCAR Brasil Sprint Race acontecem ainda neste sábado. Você pode acompanhar aqui.

Resultado

1 72 L BEIRAO /G GIROTTO PROAM 1:37.151 2 1 J CAMPOS /LEO TORRES PRO 1:37.556 0,405 3 98 LUAN LOPES /GUI ALVES PROAM 1:37.668 0,517 4 9 ARTHUR GAMA PRO 1:37.674 0,523 5 46 V GENZ /R TEIXEIRA PRO 1:37.727 0,576 6 2 GUGA LIMA PRO 1:37.866 0,715 7 27 RO SPERAFICO /L MENDES PRO 1:37.897 0,746 8 11 RAFAEL DIAS PRO 1:38.229 1,078 9 88 BETO MONTEIRO /ALEX SEID PRO 1:38.473 1,322 10 87 JORGE MARTELLI PROAM 1:38.584 1,433 11 7 B ZONTA /R MOLINARI AM 1:38.604 1,453 12 80 RAFAEL SEIBEL PROAM 1:38.640 1,489 13 28 GUILHERME BACKES PROAM 1:38.686 1,535 14 4 C CHIANCA /P BURGER PROAM 1:38.705 1,554 15 0 HENRY COUTO AM 1:38.806 1,655 16 57 F TOZZO /JP BORTOLUZZI PROAM 1:39.398 2,247 17 78 LEO YOSHII AM 1:39.398 2,247 18 32 LEO REIS /RAFA REIS PROAM 1:39.467 2,316 19 12 EDSON REIS AM 1:40.032 2,881 20 59 C LOPES /D GONDRA JR AM 1:40.104 2,953 21 42 FERNANDO NAKAMURA AM 1:40.118 2,967 22 8 ALEXANDRE KAUE AM 1:40.172 3,021 23 54 DIOGO MOSCATO PRO 1:41.100 3,949 24 31 ROBERTO POSSAS AM 1:41.568 4,417

