Gui Backes une forças com Gabriel Casagrande para o campeonato Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race 2023 na classe PROAM. A primeira etapa acontece no fim de semana, entre os dias 28 e 30 de julho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Backes e Casagrande levarão estampado no carro #43 as cores dos seus parceiros: STP, Cabanha Rigorosa e Oeste Brasil Pneus.

“Vai ser uma experiência incrível, ter um companheiro como o Gabriel só irá me ajudar a evoluir mais ainda, estou muito ansioso para dividir o carro com ele”, destaca Gui Backes. “Estou com uma expectativa muito boa para esta etapa, treinei muito em simulador e treinos físicos e psicológicos para isso, e com toda certeza o resultado vai ser extraordinário”, comenta o piloto do estado de Santa Catarina.

Gabriel Casagrande participou da temporada completa da GT Sprint Race 2021 ao lado de Eduardo Pavelski. “Estou muito animado para voltar à categoria. Agradeço ao Gui Backes pelo convite para poder estar com ele e espero que tenhamos carro pra brigarmos pelo título Special Edition”, declara o paranaense, que começou a acelerar nas pistas aos 13 anos. Correu na Fórmula Renault, F3, Brasileiro de Marcas, Stock Light e, desde 2013, na Stock Car, da qual foi campeão em 2021.

Sobre o circuito de Goiânia, Gui ressalta: “No ano passado corri pela Stock Series em Goiânia no traçado externo 'oval'. Então, é uma pista que já conheço, mas com certeza será um desafio, ainda mais por terem somente três curvas, mas autódromo sempre é palco de ótimas corridas”, enfatiza.

Casagrande concorda. “Gosto muito da pista de Goiânia, e acho que o anel externo vai dar ainda mais emoção pra corrida já que os carros vão poder andar bem colados com a troca de vácuo”, conclui Gabriel, de 28 anos, natural de Francisco Beltrão (PR).

HOMENAGEM

O numeral 43 tem relação com Richard Lee Petty, conhecido como 'The King' (O Rei, em inglês), o primeiro piloto a ser sete vezes campeão da NASCAR e que também detém o recorde de 200 vitórias na categoria. As corridas de Goiânia são transmitidas no YouTube do Motorsport.com.

Calendário NASCAR Brasil 2023:

Etapa / Data / Local

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR (#NightChallenge)

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR (#SuperPole)

Etapa 5 – 30 de julho – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 10 de dezembro – Interlagos/SP (#MatchPoint)

