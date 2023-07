Na próxima semana, o elenco do NASCAR Brasil Sprint Race chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para o primeiro evento Special Edition da temporada. O campeonato que terá duas etapas e decisão marcada no autódromo Velocitta, em 10 de setembro, terá mais um grande atrativo, além do título de 2023. Os três campeões (um por divisão) serão laureados na cerimônia de premiação da NASCAR Awards, nos Estados Unidos.

A novidade vem ao encontro com o projeto de relacionamento entre a NASCAR Brasil e a NASCAR americana, além do incremento de regras americanas ao formato, mudanças no descarte no sistema de pontuação e intercâmbio de experiências no campeonato da categoria com oito etapas.

Ao todo, R$ 500 mil serão distribuídos aos 16 mais bem colocados de cada corrida, e estes formarão uma bolsa para serem premiados ao final da temporada. Após as 14 corridas (12 do campeonato brasileiro e duas finais do Special Edition), os pilotos receberão os seus prêmios monetários, tendo sido avaliados os compromissos estipulados pela categoria no começo da temporada.

O NASCAR Awards é uma cerimônia de premiação anual com um banquete realizado após a conclusão de cada temporada da NASCAR. O evento é realizado atualmente em Nashville, Tennessee, no Music City Center. Este ano, a confirmação do local e data será anunciada na etapa de Goiânia. E, em breve, também, serão divulgadas as informações da premiação para os demais campeonatos da NASCAR Brasil 2023: Overall, Brasil e Rookie Of The Year.

SPECIAL EDITION

As atividades da Special Edition começam na sexta-feira, dia 28 de julho, com os treinos oficiais. As três corridas serão realizadas no sábado, 29 de julho, com uma bateria e, no domingo, 30 de julho, acontecerão mais duas corridas e todas com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com. A categoria dividirá o autódromo com a Copa Truck e ambas estarão pela segunda vez no calendário em solo goiano.

O circuito goiano recebe a competição pelo quarto ano consecutivo. O primeiro encontro foi em 2020, disputado no dia 14 de abril e a segunda em 2021, em 23 de maio e no ano passado, no dia 5 de junho. Estão previstos 36 pilotos para a NASCAR Brasil - Special Edition, dividindo as máquinas da categoria na pista pelo anel externo de 2.695 metros de extensão (sentido horário) e apenas três curvas.

A pista é considerada de altíssima velocidade, especialmente por ter as duas retas mais longas dos autódromos brasileiros, com extensão de um quilômetro, além de possuir duas curvas rápidas, sendo a curva da vitória em 3ª marcha e a curva 1, em quarta marcha. A pista é larga, com 12 metros, desnível baixo e tem diversos pontos de ultrapassagem, o que gera muitas disputas e emoção para pilotos e público.

A Special Edition, que simultaneamente ao campeonato principal da categoria, tem formato e regras diferenciados. Cada etapa seguirá um estilo exclusivo, com um único treino classificatório, que definirá o grid das duas primeiras corridas e a soma de resultados destas provas consolida a ordem de largada da corrida final. Nessas etapas especiais, cada carro poderá ser pilotado um ou dois pilotos inscritos e, no final de cada evento, estes pontuam e se classificarão em suas respectivas classes (PRO, AM e PROAM).

