O lendário Autódromo de Interlagos, templo do automobilismo brasileiro e neste final de semana 'a casa' do piloto paulista Henry Couto, sedia a oitava etapa e Final da NASCAR Brasil Sprint Race 2023.

Após uma temporada com 5 vitórias e 9 pódios, Henry contabiliza 211 pontos na liderança da classe AM e está prestes a levantar a taça de Campeão Brasileiro da NASCAR Brasil Sprint Race em 2023.

“As expectativas pra essa prova não têm como não envolver a busca do título. Este final de semana a gente tá correndo em casa, onde a gente teve nosso melhor resultado na temporada inteira, com mais de 50 amigos e familiares indo, então é claro que a gente tá pensando no campeonato", diz.

"A gente não precisa de tantos pontos pra fechar o campeonato, pra se tornar campeão da NASCAR na nossa categoria, mas é claro que a gente quer ir lá e fazer bonito pra todo esse pessoal que torceu pela gente o ano inteiro e tá indo prestigiar a gente lá."

Mesmo com foco no título e precisando de poucos pontos Henry permanece com objetivo de somar o maior número de pontos e vencer para fechar o ano com chave de ouro. Sabemos que não é fácil, que precisa de muito trabalho, mas a expectativa acho que não é só fechar o campeonato como campeão da categoria, mas se possível, levantar o troféu, subir no lugar mais alto do pódio, porque a gente sabe que Interlagos é nossa casa."

"A gente consegue, a gente tem capacidade pra isso, então a gente vai buscar duas vitórias mesmo, vamos com ambição grande e vamos ver o que acontece, porque a equipe merece, nossos torcedores merecem, então vamos fazer isso por eles”, agradeceu Henry.

Confira a programação da NASCAR Brasil Sprint Race em Interlagos:

Sessão Dia Horário Transmissão Corrida 1 Domingo 08h30 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Domingo 13h50 Canal do Motorsport.com no YouTube

