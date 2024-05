Coroando um fim de semana consistente, Enzo Elias deixa Cascavel com um segundo lugar na mala na Stock Car Pro Series.

O representante da Crown Racing conseguiu um sexto lugar na classificação de sábado e um 11º na prova sprint, o que o colocou em um bom 'espírito' para a corrida principal. O brasiliense caracterizou a etapa do Paraná como "perfeita".

"Estou muito feliz. Estratégia perfeita, carro perfeito, tudo que a precisava que encaixasse, hoje encaixou. Para conseguir um pódio tem que ser assim, né? Só tenho que agradecer e agora vou por muito mais", destacou.

Os 26 pontos conquistados na prova curta somado aos 74 do segundo lugar neste domingo levou Enzo Elias aos 224 tentos e à sétima colocação no campeonato.

