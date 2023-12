NASCAR Brasil confirma programação da grande final em Interlagos

A NASCAR Brasil Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, terá a sua oitava e última etapa da temporada deste ano no próximo domingo, dia 10 de dezembro, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, no bairro de Interlagos, em São Paulo (SP).

Na prova com duas corridas no circuito estarão no grid 38 pilotos, acelerando pelos 3.039 metros de extensão de um dos mais tradicionais circuitos do país. A programação prevê a entrada dos pilotos na pista com os carros na sexta-feira, 08, para um treino extra, às 14h30.

No sábado, 09 de novembro, acontecem dois treinos oficiais, às 08h45 e 13h00, máximo de 18 voltas cada, e grids de largada serão definidos a partir das 15h45. No domingo, 10, as largadas serão a partir das 08h30 e 13h10. A Copa Truck, AMG Cup Brasil e HRacing Cup também compõem o evento.

A BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil em suas transmissões, ao vivo, da última prova de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana. As etapas também têm transmissão ao vivo, via streaming, no Youtube, nos canais oficiais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

O calendário da NASCAR Brasil está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Interlagos, Goiânia, Londrina, Cascavel e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Goiânia e Velocitta), com três corridas cada. Nesta edição são quatro títulos distintos da NASCAR Brasil: Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Confira abaixo os horários:

Sexta-feira, 08 de dezembro

08h00 - Shakedown

14h30 - Treino Extra

Sábado, 09 de dezembro

08h45 - Treino Oficial 1

13h00 - Treino Oficial 2

15h45 – Classificação

Domingo, 10 de dezembro

08h38 - Etapa 8 - Corrida 1

13h50 - Etapa 8 - Corrida 2

15h30 - Coquetel e Cerimônia de premiação NASCAR Brasil 2023

Confira abaixo o calendário prévio da temporada 2024:

Etapa 1 – 17 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 14 de Abril – Goiânia (GO)

Etapa 3 – 11 de Maio – Londrina (PR) #nightchallenge

Etapa 4 – 16 de Junho – a definir

Etapa 5 – 04 de Agosto – Interlagos - São Paulo (SP)

Etapa 6 – 01 de Setembro – Cascavel (PR) #100miles

Etapa 7 – 13 de outubro – Rio Grande do Sul

Etapa 8 – 17 de Novembro – Goiânia (GO) #ovaltrack

*Etapas especiais a serem definidas

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!

Ferrari, Mercedes, McLaren ou Aston: quem será a 2ª força na F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: