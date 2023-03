Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race deu largada em suas primeiras atividades de pistas da temporada 2023 nesta tarde de sexta-feira, quando aconteceram os primeiros treinos extras no autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. As duplas Giovani Girotto/ Lourenço Beirão e Alex Seid/ Beto Monteiro, respectivamente, foram os mais rápidos nas duas sessões do dia. Ambos os carros percorreram os 3,835 quilômetros de extensão na casa do 1min38seg, em piso que mesclou seco e úmido devido ao clima instável no período da tarde.

A programação do evento segue neste sábado com a realização dos treinos livres (às 9h e às 13 horas) e dos classificatórios (às 16h30 e às 16h50). No domingo, serão disputadas as primeiras corridas válidas para o campeonato, com largadas a partir das 9h55 e às 12h30.

Resultado dos treinos extras da abertura da NASCAR Brasil:

EXTRA 1

1) #72 Lourenço Beirão / Giovani Girotto, PROAM, 1min38s271

2) #57 Felipinho Tozzo / João Bortoluzzi, PROAM, 1min39s115

3) #07 Brendon Zonta/ Rômulo Molinari, AM, 1min39s173

4) #78 Léo Yoshii, AM, 1min39s315

5) #08 Alexandre Kauê/ Fábio Goubert , AM, 1min39s588

6) #88 Beto Monteiro/ Alex Seid, PRO, 1min39s709

7) #87 Jorge Martelli, PROAM, 1min39s782

8) #00 Henry Couto, AM, 1min40s199

9) #28 Guilherme Backes, PROAM, 1min49s770

10) #1 Júlio Campos / Léo Torres , PRO, 1min41s826

11) #98 Luan Lopes / D. Gondra Jr, PROAM, 1min41s867

12) #42 Fernando Nakamura (SP), AM, 1min44s606

13) #12 Edson Reis, AM, 1min45s596

EXTRA 2

1) #88 Beto Monteiro/Alex Seid, PRO, 1min38s479

2) #87 Jorge Martelli, PROAM, 1min38s949

3) #57 Felipinho Tozzo / João Bortoluzzi, PROAM, 1min39s274

4) #28 Guilherme Backes, PROAM, 1min39s418

5) #78 Léo Yoshii, AM, 1min39s717

6) #42 Fernando Nakamura (SP), AM, 1min39s820

7) #00 Henry Couto, AM, 1min39s951

8) #08 Alexandre Kauê/ Fábio Goubert , AM, 1min40s085

9) #07 Brendon Zonta/ Rômulo Molinari, AM, 1min40s472

10) #98 Luan Lopes / D. Gondra Jr, PROAM, 1min40s819

11) #54 Diogo Moscato , PRO, 1min42s326

12) #1 Júlio Campos / Léo Torres , PRO, 1min42s857

13) #12 Edson Reis, AM, 1min44s364

14) #80 Rafael Seibel, PROAM, 1min44s759

15) #32 Léo Reis/ Rafa Reis, PROAM, 1min45s070

