NASCAR Brasil: Edson Reis confirma presença no grid em 2023

A NASCAR Brasil Sprint Race acaba de confirmar mais um novato em seu grid de pilotos. O curitibano Edson Reis, de 40 anos, será responsável pelo volante do carro #12, na divisão AM, e terá sua estreia na etapa de abertura da temporada 2023, prevista para o dia 19 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Pregresso da TCR South América, Reis tem passagens pela Porsche Cup, Copa HB20 entre outras competições de turismo nacional. Começou no kart aos 14 anos, foi para o off-road em 2016 e voltou para o asfalto em 2018.

“A minha estreia na NASCAR Brasil Sprint Race marcará o fim de um hiato de oito meses fora das pistas, desde que sofri um grave acidente no autódromo de Riviera, pelo TCR”, disse Reis. “Foi um período com uma intensa maratona de recuperação para que eu pudesse estar apto a competir o quanto antes.”

“O retorno será, além da prática do esporte, marca também a celebração da vida e a superação de um dos momentos mais difíceis que vivi. Então, espero provar para mim mesmo que eu posso e eu consigo. Além disso, Goiânia é minha pista preferida. Foi onde conquistei a primeira vitória da minha carreira.”

Correr em uma nova competição traz um ânimo adicional para o curitibano acelerar nas pistas.

“Sempre que inicio uma temporada, minha expectativa é me sagrar campeão, mas, por outro lado, entendo serão provas com tudo novo, principalmente, carro e regras diferentes. A adaptação geralmente custa alguns pontos. Se conseguir fazer boas corridas e conquistar alguns pódios durante o ano, já ficarei bem satisfeito”, concluiu.