NASCAR Brasil: Edson Reis é vice-campeão na AM da Special Edition

Edson Reis conquistou neste domingo o vice-campeonato da Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race. Na etapa final, disputada durante o final no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, o curitibano subiu ao pódio na terceira colocação da etapa com regulamento exclusivo, tendo conquistado a vitória na segunda corrida.

Ele ficou a seis pontos do vencedor do torneio, MC Gui. Mas isso não desanimou o piloto da Maxon oil, que está na liderança isolada da classe AM na tabela da classificação Overall da competição, que soma os desempenhos no Campeonato Brasil e da Special Edition.

“Não consegui converter o resultado, nem no classificatório, nem na primeira corrida num resultado melhor e embora tenha vencido a segunda prova da etapa, fiz o que precisava. Na largada da última bateria, assumi a dianteira da AM, botei cinco carros entre eu e o MC Gui, mas entrou um safety car e, na sequência, ele tirou uma relargada ali da cartola. Nas primeiras curvas ele já estava do meu lado”, contou Edson.

Nos duelos em pista contra seu oponente, o piloto da equipe Maxon Racing contou que teve um pouco de dificuldade ao ultrapassar o rival, e isso afetou seu desempenho final.

“Ele foi um pouco duro. Entrou e acelerou em um lugar que talvez não seria o ponto ideal de aceleração da curva, por isso saiu por fora e acabou acertando a minha roda dianteira, que desalinhou e quebrou o carro. Acabei indo para a grama, que prejudicou muito a minha corrida., fechando com o carro bem avariado”. Ele relatou ainda que, após esses acontecimentos, a situação foi averiguada pelos comissários e foi compreendido como um “lance de corrida”.

Todavia, para Reis, a experiência em participar de seu primeiro torneio da NASCAR foi divertida: “É uma disputa louca, frenética, no qual cada minuto na pista importa. Foi fantástico, muito louco e acima de tudo, show de bola”.

Agora o curitibano aguarda pelo Overall. “Estou liderando o a tabela de classificação com bastante vantagem sobre os meus concorrentes. Acredito que esse título está mais tranquilo de ganhar. Vamos agora com cabeça focada para Tarumã e Interlagos e sair com o caneco do Overall, que é, dos três, o mais importante”, destaca.

Reis ficou com o vice-campeonato da classe AM no Special Edition após a soma na pontuação das duas etapas – Goiânia, em julho, e Velocitta, neste fim de semana –, computando 95 pontos, a seis atrás de MC Gui (#98), que levou o título com 101 pontos. Na sequência, ficaram Brendon Zonta e Dorivaldo Gondra Jr (#7), com 90, em terceiro lugar; Fabio Gubert (#8), com 76, em quarto; e, empatados em quinto, Léo Yoshii (#78) e Pedro Bezerra (#77), com 63.

A NASCAR Brasil retorna na sétima etapa da competição, entre 13 e 15 de outubro, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre.

