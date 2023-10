NASCAR Brasil: Edson Reis mira seguir entre os líderes em Tarumã

Terceiro colocado na tabela de classificação da NASCAR Brasil Sprint Race, Edson Reis disputa neste final de semana a sétima e penúltima etapa da temporada 2023, marcada para o circuito de Tarumã, em Viamão (RS).

O dono do volante ER#12 da Maxon Racing já competiu no veloz traçado de 3.039 metros, e parte para a etapa visando estar entre os líderes do campeonato Overall, do qual ele aparece com 219 pontos e seis pontos à frente do segundo colocado. No Campeonato Brasil ocupa a terceira posição com 124 pontos. O piloto também lidera o Rookie Of The Year com 178 pontos.

Definitivamente, o Brasil é um dos países com enorme tradição no automobilismo. Não à toa, o local reserva uma série de pistas e autódromos que são listados como alguns dos melhores do mundo inteiro. E o piloto Edson Reis falou por que considera o autódromo da região metropolitana de Porto Alegre uma das suas prediletas e o que diferencia esse dos outros circuitos brasileiros.

Esta será a primeira vez que pilotará o NASCAR Brasil em Tarumã, mas tem um carinho especial pela pista. Edson revelou o que espera da equipe para este final de semana:

“É uma pista muito rápida, com certeza será um grande prazer correr nela. É diferente correr neste circuito, visto que ele apresenta características específicas. A margem para erro neste traçado é mínima, o que exige dos competidores o mais alto nível de controle sobre o carro. Se você errar lá é muro. Ao mesmo tempo, é a pista mais rápida do Brasil, então é bem desafiadora”.

Por fim, Edson Reis falou sobre a sua expectativa para a próxima etapa. Correndo no Autódromo de Tarumã, o piloto espera conseguir bons resultados, uma vez que a sua equipe entrega um carro competitivo e isso influencia diretamente no desempenho dentro da pista. Além isso, acredita que o fato de já conhecer o traçado pode pesar a seu favor.

“Nós temos que independentemente do traçado de estar prontos para guiar onde for necessário se o que visamos é o título”, mencionou.

“A expectativa é sempre boa. Quando estamos em uma equipe como a Maxon Racing, temos a tranquilidade de saber que o carro vai ser normalmente competitivo, e isso já é meio caminho andado. É muito meu estilo porque eu gosto de pista de alta [velocidade], então estou otimista para um bom final de semana”, concluiu o paranaense que garantiu o título de vice-campeão na categoria AM do Special Edition 2023 na última etapa realizada no Velocitta.

A sétima etapa será transmitida ao vivo pelo Motorsport.com. Após a etapa de Tarumã, a etapa #MatchPoint com decisão dos títulos do Overall, Brasil e Rookie Of The Year está marcada para o dia 10 de dezembro, em Londrina(PR).

