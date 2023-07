Piloto de Anápolis, Rodolpho Santos é o único competidor goiano no grid da NASCAR Brasil Sprint Race. Será a sua estreia em casa, inscrito na classe PROAM, além de revezar o volante do carro #80 com Vinny Azevedo de Parauapebas (PA). A primeira etapa do Special Edition, válida para a quinta etapa da temporada 2023, terá corridas no sábado (29) e domingo (30), no Autódromo de Goiânia.

“É especial começar na NASCAR Brasil em um autódromo próximo de casa, poder contar com a torcida dos amigos e familiares. Espero representar bem o estado do Goiás”, disse o piloto de 35 anos.

Rodolpho iniciou a carreira no kart entre 1996 a 2005, passando pela Fórmula SP (2005), F-Renault (2006), F3 Sul-Americana (2007-2008) e GT3 Brasil (2009).

“Será a minha primeira experiência em provas no circuito de Goiânia. Só tive a oportunidade de experimentar um antigo carro de F-Ford por algumas voltas apenas no traçado original, nunca andei no externo”, destacou.

Depois de dois anos, Vinny Azevedo retorna à categoria: “É um prazer voltar para a NASCAR, a última vez que corri no campeonato foi justamente na pista de Goiânia em 2021. Vai ser uma experiência nova no anel externo, porque sempre que corri aqui foi no misto. Um novo desafio”, declarou Vinny.

A Special Edition, que corre simultaneamente ao campeonato principal da categoria, tem formato e regras diferenciados. Cada etapa seguirá um estilo exclusivo, com um único treino classificatório, que definirá o grid das duas primeiras corridas e a soma de resultados destas provas consolida a ordem de largada da corrida final. Nessas etapas especiais, cada carro poderá ser pilotado um ou dois pilotos inscritos e, no final de cada evento, estes pontuam e se classificarão em suas respectivas classes (PRO, AM e PROAM).

A segunda e decisiva etapa do Special Edition será no Autódromo do Velocittá, em Mogi Guaçu/SP, no dia 10 de setembro.

