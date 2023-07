NASCAR Brasil: Saiba quem é quem na Special Edition em Goiânia

A quinta etapa de 2023 da NASCAR Brasil Sprint Race conta com a primeira rodada da Special Edition, um torneio paralelo, que conta com uma programação diferente da tradicional – Torneio Brasil – que esquenta ainda mais o campeonato.

As grandes novidades em 2023 ficam por conta da mudança do número de etapas, de três para duas (Goiânia e Velocitta) e também com os campeões das três categorias (PRO, PROAM e AM) recebendo os troféus no mesmo evento que os pilotos da NASCAR do EUA vão receber neste ano, em Nashville.

A primeira etapa acontece neste fim de semana em Goiânia e conta com a participação de 28 pilotos em 20 carros. O Motorsport.com transmite as três provas ao vivo.

Confira quem é quem na primeira etapa da Special Edition

Número Piloto Categoria 1 Léo Torres PRO 3 Alex Seid PRO 9 Arthur Gama PRO 13 Witold Ramasausakas PRO 27 Lucas Mendes PRO 46 Vitor Genz/Rafa Dias PRO 54 Diogo Moscato PRO 88 Beto Monteiro / Kiko Porto PRO 16 Antonio Junqueira PROAM 43 Gui Backes / Gabriel Casagrande PROAM 57 Fê Tozzo / João Bortoluzzi PROAM 72 Giovani Girotto/ Lourenço Beirão PROAM 80 Vinny Azevedo /Rodolpho Santos PROAM 87 Jorge Martelli PROAM 7 Brendon Zonta / Dorivaldo Gondra Jr. AM 8 Alexandre Kauê / Fábio Gubert AM 12 Edson Reis AM 77 Pedro Bezerra AM 78 Léo Yoshii AM 98 MC Gui AM

