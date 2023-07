A NASCAR Brasil Sprint Race disputa neste final de semana a quarta etapa da temporada 2023, em Cascavel (PR). O asfalto do Autódromo Zilmar Beux foi totalmente recapeado e esta etapa marcará a estreia dos pneus Pirelli pelos 3.058 metros de extensão da pista com o novo asfalto. Historicamente, a pista apresentava abrasividade média (3 em uma escala de 5), o que deve mudar a partir de agora.

“Ainda não temos referência desse novo asfalto, mas o circuito de Cascavel sempre foi uma pista muito exigente para os pneus, por ser um traçado extremamente veloz. Especialmente a curva do Bacião, que apresenta um raio longo e que os carros levam muito tempo para contornar por completo. Essa situação é a mais exigente em todos os circuitos do país, desta forma é imprescindível seguir as recomendações da Pirelli quanto a calibragem e cambagem”, explicou Fabio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

A pista apresenta sete curvas, sendo cinco para a esquerda e apenas duas para a direita. “Como a maior parte das curvas são para a esquerda, os compostos do lado direito do carro são mais exigidos, principalmente o traseiro que é o de tração do carro”, concluiu Magliano.

Com três categorias distribuídas no grid, o campeonato tem a dupla Julio Campos/Léo Torres na liderança da PRO, com 108 pontos. A dupla Beto Monteiro/Alex Seid ocupa a segunda posição com 98 pontos, seguidos por Vitor Genz, com 89. Na categoria RPOAM, a liderança é dos irmão Léo Reis e Rafa Reis, com 127 pontos. Na AM, Henry Couto lidera com 120 pontos.

As atividades de pista começam na quinta-feira, com dois shakedowns e um treino extra. Os treinos oficiais e as classificações acontecem no sábado. As corridas serão disputadas no domingo. O Motorsport.com exibe as provas ao vivo, assim como as redes oficiais da categoria.

PNEUS DISPONÍVEIS

Pista seca: P Zero na medida 265/645-18

Pista molhada: Cinturato na medida 265/645-18

CARACTERÍSTICAS DA PISTA (entre 1 e 5):

Abrasividade da pista: indefinida

Força lateral: 5

Pneu mais exigido: traseiro direito

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS P ZERO E CINTURATO:

Cambagem recomendada dianteira: (-3,5°)

Cambagem recomendada traseira: (-3,0°)

Calibragem recomendada a frio: 24 PSI

