Logo em seu primeiro ano na NASCAR Brasil, João Bortoluzzi tem a chance de conquistar seu primeiro título na categoria. Neste final de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu, acontece a decisão da Special Edition, um campeonato especial dentro da NASCAR Brasil composto por um total de seis corridas.

Bortoluzzi forma dupla com Felipinho Tozzo e chegam como vice-líderes na categoria PROAM motivados pela vitória conquistada na etapa passada.

“Estamos muito confiantes para essa final. Conhecemos bem a pista, de já ter andado em outras categorias. Também trabalhei muito no simulador, academia e a parte psicológica pra chegar com a cabeça boa para esse desafio”, comentou João Pedro Bortoluzzi, que terá no carro as marcas da voestalpine Meincol, Shark Energy Drink, Nutrata, Ordemilk, Disapar, com o Apoio da Academia Evogen Fitness Premium.

A etapa terá um total de 86 pontos em disputa, sendo 25 pontos para o treino classificatório e corrida 2, e mais 18 pontos para as corridas 1 e 2.

“Estamos apenas dois pontos atrás do líder, então é uma condição muito igual para disputar a liderança. Qualquer ultrapassagem pode valer muito, sem contar que é importante ter uma boa posição de largada. Vamos viajar com muita expectativa e fazer o melhor na pista para trazer este título para Chapecó”, concluiu Bortoluzzi.

A programação da decisão começa com treinos livres na sexta-feira. No sábado acontece o segundo treino oficial, às 9h15, e o treino que define a ordem de largada está marcado para iniciar às 11h30, com duas voltas rápidas isoladas para cada carro. As três corridas programadas terão as suas largadas no sábado, a partir das 14h50, e no domingo, às 9h40 e a grande final do torneio Special Edition, às 13h10.

O Motorsport.com transmite ao vivo as três corridas do fim de semana no Velocitta.

