A NASCAR inicia sua temporada de 75 anos, com pelo menos uma característica bastante consistente desde seus dias iniciais: veículos de corrida movidos por motores a combustão.

No entanto, mais cedo ou mais tarde, até isso pode mudar de alguma forma.

A NASCAR deu um grande passo em 2012, passando dos motores com carburação para a injeção eletrônica de combustível. Isso ocorreu após uma mudança em 2011 para o uso do combustível Sunoco Green E15, que é de alta octanagem e misturado com 15% de bioetanol.

Embora a NASCAR e seus fabricantes pareçam concordar com o próximo passo para uma forma de tecnologia híbrida ou eletrificação, como isso começará e em que cronograma parece muito mais indescritível.

“Obviamente, as forças sociais e de mercado estão levando todos nós, como fabricantes de automóveis, a sermos respeitosos e sensíveis para colocar a redução de carbono na frente de nossos negócios”, disse David Wilson, presidente da Toyota Racing Development.

“Quando você leva para a pista de corrida, acho que todos os esportes a motor em todo o mundo enfrentam as mesmas pressões, incluindo a NASCAR. A questão é como, quando e o quê.

“O que posso dizer é que todos nós aqui sentados trabalhamos em estreita colaboração com a NASCAR em novas tecnologias, com foco na redução de carbono, mas continua sendo um trabalho em andamento.”

Olhando para o futuro

Em coletiva de imprensa no outono americano passado em Phoenix, o diretor de operações da NASCAR, Steve O'Donnell, disse que o órgão sancionador estava "ainda visando 2024" no mínimo para introduzir uma categoria de exibição de veículos elétricos.

“O mundo ideal para a NASCAR é que você pode aparecer em uma pista de corrida e ver qualquer forma de automobilismo que desejar, qualquer tipo de energia, seja elétrica, hidrogênio”, disse ele. “Você quer ver alguns motores barulhentos por aí – isso também é NASCAR.”

Membros da NASCAR confirmaram que não há cronograma para mudanças nos motores atualmente utilizados em sua principal categoria.

Jim Campbell, vice-presidente de desempenho e automobilismo da Chevrolet nos Estados Unidos, disse que a montadora está trabalhando em “etapas para a hibridação” em todas as categorias das quais participa.

“Na IMSA, estamos correndo na categoria GTP e temos um híbrido, na IndyCar temos um híbrido chegando no próximo ano, e acho que todas as categorias têm uma consideração híbrida e acho que haverá alguns testes em que realmente vamos aprender”, disse.

“Temos muitos ótimos motores a combustão interna, então temos um pé em ambos os campos e só temos que trabalhar com a categoria e as equipes ao redor quando é o lugar certo para trazer isso, além do combustível sustentável. Os combustíveis de baixo carbono são importantes.”

O próximo passo

Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance, disse que uma etapa intermediária pode envolver a mudança para um “combustível de baixo carbono ou um combustível responsável” enquanto ainda utiliza um motor a combustão.

“Você vê isso em muitas outras categorias”, disse ele. “Certamente há uma oportunidade de fazer isso aqui, bem como a pegada de carbono geral do esporte, não apenas o que estamos fazendo na pista. Acho que essas são as áreas em que continuamos a trabalhar juntos como parceiros e com a NASCAR, e depois na eletrificação, é apenas quando é a hora certa e quando a tecnologia é certa.

“Temos uma ótima fórmula aqui com Cup, Xfinity e Truck e três boas categorias nacionais, mas há uma oportunidade de olhar e fazer mais e tentar introduzir essa tecnologia de uma forma que faça sentido.”

Autoridades da NASCAR disseram na sexta-feira que continuam procurando maneiras de desenvolver a sustentabilidade em todo o esporte, incluindo o combustível.

