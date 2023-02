Carregar reprodutor de áudio

Kyle Busch divulgou um comunicado, esclarecendo o que aconteceu ao tentar deixar o México no final das férias de janeiro.

O piloto bicampeão da NASCAR Cup Series de 37 anos divulgou a seguinte declaração nesta segunda-feira, respondendo aos relatos de sua breve detenção no México:

"No final de janeiro, Samantha e eu passamos vários dias de férias no México. Ao sair do país, minha arma foi sinalizada durante a inspeção de rotina no aeroporto. Cometi um erro ao esquecer que estava em minha bolsa.

“A descoberta da arma levou à minha detenção enquanto a situação era resolvida. Eu não conhecia a lei mexicana e não tinha intenção de trazer uma arma ao México.

"Quando foi descoberto, cooperei totalmente com as autoridades, aceitei as penalidades e voltei para a Carolina do Norte.

"Peço desculpas pelo meu erro e agradeço o respeito demonstrado por todas as partes ao resolvermos o assunto. Minha família e eu consideramos este assunto encerrado."

O incidente aconteceu no dia 27 de janeiro em um terminal de voos privados do Aeroporto Internacional de Cancun.

O Ministério Público da Procuradoria Geral da República em Quintana Roo condenou o piloto em três anos e seis meses de prisão e uma multa de 20.748 pesos (US$ 1.082). Busch tinha uma arma calibre 38 em sua bolsa, junto com seis cartuchos de ponta oca, segundo autoridades mexicanas e o site NBC Sports.

Busch correu no fim de semana passado na corrida de exibição anual da NASCAR em Los Angeles, terminando em terceiro lugar em sua primeira largada na Cup como piloto da Richard Childress Racing. O companheiro de equipe, Austin Dillon, foi o segundo e Martin Truex Jr. conquistou a vitória.

A temporada de 2023 começa oficialmente em 19 de fevereiro com a 65ª corrida das 500 Milhas de Daytona.

