O piloto mais amado/odiado da NASCAR voltou a dar as cartas na categoria. Kyle Busch dominou a etapa de Homestead-Miami, não dando chance para Martin Truex Jr., Kevin Harvick e Denny Hamlin, e conquistou seu segundo título do principal campeonato da categoria.

O piloto do carro #18 largou na quarta posição e sempre se manteve entre os ponteiros. Ele também contou com as falhas de seus rivais. Truex, por exemplo, teve que fazer uma corrida de recuperação após a equipe trocar os pneus de maneira errada. Hamlin também enfrentou problemas, mas de motor.

"Temos uma ótima equipe e um grande proprietário, além do melhor patrocinador do esporte. Simplesmente não posso falar o suficiente, agradeço a todos por essa oportunidade", disse Busch. "Talvez eu seja capaz de conquistar o troféu ou ter um campeonato, mas isso não seria possível sem Adam Stevens (crew chief), o Joe Gibbs, J.D. Gibbs, Coy Gibbs, toda a família.

"É muito divertido trabalhar com esses caras, esse grupo, todos que fazem tudo para mim. Sempre existem aqueles que duvidam. Sempre existem inimigos. Essa é para ‘Rowdy Nation’ porque vocês são os melhores."

Mesmo assim, Truex ainda conseguiu chegar na segunda posição, seguido de Erik Jones, Kevin Harvick e Joey Logano, completando o top-5. Hamlin teve que se conformar com o 10º posto.

A NASCAR Cup volta agora em fevereiro, com o campeonato começando com a tradicional 500 Milhas de Daytona.

Resultado final