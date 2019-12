NASCAR elimina naming rights da Cup e apresenta novo modelo de patrocínio

A partir do próximo ano, a Cup Series não apresentará mais o nome de um patrocinador por toda a temporada. Nos últimos três campeonatos, a Monster Energy patrocinou a série principal da NASCAR.

Em 2020, quatro "parceiros principais" - Busch Beer, Coca-Cola, GEICO e Xfinity - constituirão a pedra angular das iniciativas de marketing ao consumidor e desenvolvimento de fãs em torno da Cup Series.

"Este foi um ano monumental para o nosso esporte, destacado por mudanças significativas em nosso modelo de negócios para garantir viabilidade e crescimento a longo prazo", disse o presidente da NASCAR, Steve Phelps.

“Quando começamos este novo capítulo, nos juntamos a quatro marcas incríveis com histórias profundamente enraizadas em todos os níveis do nosso esporte. Estamos honrados em ter esse grupo de elite representando a NASCAR Cup Series nos próximos anos.”

Busch, Coca-Cola, Geico und Xfinity: die neuen Sponsoren der NASCAR Cup-Serie Foto: NASCAR Media

Quatro parceiros principais

O novo modelo inclui ativos 'premium' para cada uma das quatro marcas para envolver os fãs no esporte durante toda a temporada.

Além disso, todos os quatro parceiros terão destaque em várias plataformas em todo o esporte, incluindo integrações em transmissão, canais digitais e sociais da NASCAR, direitos a eventos, promoções e ativações nas pistas.

"Este novo modelo fornecerá aos nossos principais parceiros um alto nível de integração e visibilidade em todos os aspectos do nosso esporte", disse Daryl Wolfe, vice-presidente executivo da NASCAR e diretor de vendas e operações.

"Cada um desses parceiros demonstrou seu compromisso com a nossa base de fãs leais à marca e estamos entusiasmados com a forma como essas marcas elevarão a NASCAR Cup Series".

A Busch Beer retornou como parceiro oficial da NASCAR em 2018 e continuará a patrocinar o prêmio para a pole position. Além disso, a marca também patrocinará uma corrida da Cup em 2020.

"Continuamos a evoluir nossa presença na NASCAR porque temos uma conexão significativa com seus fãs e acreditamos no futuro do esporte", disse Nick Kelly, vice-presidente de parcerias da Anheuser-Busch.

A Coca-Cola está envolvida nas corridas de stock car há 50 anos e tornou-se um parceiro oficial da NASCAR em 1998. A empresa continuará patrocinando as ações com as forças armadas americanas.

A Coca-Cola também continuará com os naming rights das corridas em Charlotte e da prova de 400 milhas em Daytona. Além disso, a Coca-Cola se tornará a patrocinadora principal do troféu da temporada regular da NASCAR Cup Series.

A GEICO está envolvida na NASCAR há mais de uma década e se tornou um parceiro oficial no início desta temporada. A GEICO aprimorará seus ativos existentes por meio de sua principal parceria e se tornará o parceiro de apresentação de uma fase da temporada.

A marca Xfinity entrou no esporte com um importante contrato de parceria de 10 anos em 2015 como patrocinadora principal da NASCAR Xfinity Series.

Como parceira de primeira linha, a Xfinity manterá seu patrocínio à Xfinity Series, essencial para a estratégia da NASCAR. A Xfinity também patrocinará a corrida de Martinsville durante os playoffs.

“Dada a reação esmagadora dos fãs e como a indústria adotou a marca Xfinity, estamos entusiasmados em expandir esse compromisso ao nos tornarmos um parceiro principal da NASCAR Cup Series, enquanto continuamos a mostrar as jovens estrelas da NASCAR Xfinity Series”, Disse Matt Lederer, vice-presidente de parcerias de marca da Comcast.