NASCAR: Após disputa insana, Harvick segura Kyle Busch e vence em Bristol

Kevin Harvick brilhou novamente na NASCAR Cup Series. Neste sábado (19) o piloto veterano conquistou a nona vitória de 2020, após grande batalha com o atual campeão da categoria, Kyle Busch.

Ambos estiveram no comando da segunda metade da corrida de 500 voltas na pista de meia milha, e se alternaram na liderança, em um jogo que também envolvia retardatários. No final, Harvick prevaleceu e Busch ficou no quase mais uma vez, sem ter vencido uma única vez no ano.

A corrida também serviu para eliminar os quatro primeiros pilotos do playoff. Foram eles: Cole Custer, William Byron, Matt DiBenedetto e Ryan Blaney. Byron se envolveu em um acidente nos estágios finais do segundo segmento, com a participação de Joey Gase e Christopher Bell. O abandono definiu sua eliminação antes mesmo do término da corrida.

Agora, 12 pilotos permanecem na batalha, com as próximas corridas marcadas para Las Vegas, Talladega e Charlotte, no Roval.

Resultado final