NASCAR: Keselowski mostra força e vence em Richmond

A NASCAR visitou o oval de ¾ de milha de Richmond pela primeira vez no ano e contou com uma prova sem bandeiras amarelas ‘naturais’, mas recheadas de diferentes estratégias das equipes e pilotos.

Melhor para Brad Keselowski, que garantiu sua quarta vitória em 2020 e a vaga para o round de 12 do campeonato. Martin Truex Jr., que buscava o terceiro triunfo consecutivo na pista da Virginia, teve que se conformar com o segundo lugar. Joey Logano foi o terceiro e Austin Dillon surpreendeu novamente e ficou em quarto, após liderar 55 giros.

No próximo fim de semana a Cup Series definirá os quatro primeiros eliminados dos playoffs, e já tem além de Keselowski, Kevin Harvick, que venceu em Darlington, e Denny Hamlin, por pontos.

Resultado

