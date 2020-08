NASCAR: Byron conquista vitória inédita e se classifica; Johnson está fora

A NASCAR Cup Series realizou neste sábado (29) as 400 Milhas de Daytona, que neste ano definiu os 16 pilotos da fase final. Matematicamente três vagas estavam abertas, com uma delas logo sendo preenchida por Clint Bowyer, após o primeiro segmento, devido à alta pontuação do piloto #14.

Matt DiBenedetto, Jimmie Johnson e William Byron lutavam por duas vagas ou apenas uma, caso algum novo vencedor aparecesse.

O vencedor inédito realmente apareceu, mas foi o próprio Byron, na prorrogação, superando Chase Elliott, Denny Hamlin, Martin Truex Jr. e Bubba Wallace. Além de ser seu primeiro triunfo na Cup Series, foi a primeira vitória do número #24 sem ser o tetracampeão Jeff Gordon. Além disso, Chad Knaus, ex-chefe de Johnson, foi ao Victory Lane pela primeira vez sem estar com o carro #48.

Johnson acabou envolvido em um dos dois big ones da corrida, ‘coletado’ por Matt Kenseth, após confusão entre Hamlin e Joey Logano. Mesmo com grandes danos, ele voltou, mas sem efeito prático. DiBenedetto levou a última vaga por pontos, seis a mais que JJ, que perdeu uma das corridas em 2020 devido à Covid-19, em Indianápolis.

A primeira corrida dos playoffs da Cup Series acontece em Darlington, no próximo domingo, às 19h, horário de Brasília.

Resultado final